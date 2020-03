Stad vordert alle mondmaskers in grondgebied op Kristien Bollen

17 maart 2020

20u14 13 Diest Alle bedrijven op het grondgebied van Diest kregen een mail om hun mondmaskers af te staan. De burgemeester overlegde hierover met de huisartsen, het algemeen ziekenhuis en andere zorginstellingen van de stad en kwam zo tot de opvordering. “In eerste instantie was dit voor bedrijven maar intussen is dit ook uitgebreid naar ook winkels zoals totoo-shops en nagelstudio’s in de hoop van zoveel mogelijk mondmaskers in te zamelen voor onze hulpdiensten” zegt burgemeester Christophe De Graef.

Bescherming garanderen voor hulpverleners

“De urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus met zich meebrengt in het bijzonder voor kwetsbare personen, vraagt om de aanwezigheid van een voldoende voorraad van ademhalingbescherming. De normale leveringskanalen voor mondmaskers kunnen de voorraden vandaag niet op peil houden.Het is van primordiaal belang dat aan de huisartsen het nodige beschermingsmateriaal wordt gegarandeerd om de werking van de eerstelijnszorg te laten functioneren” aldus de burgemeester.

Mondmaskers van het type ffp1 en-chirurgische maskers op het grondgebied van Diest worden dus opgevorderd ten voordele van de rusthuizen en huisaftsen. Alle mondmaskers van het type ffp2 en ffp3 worden opgevorderd ten voordele van het AZ Diest intensieve zorgen. De mondmaskers zullen door de stadsdiensten opgehaald worden en bezorgt ze aan de zorgverleners.

Verzuim

Dat je dit speciaal burgemeestersbesluit beter naleeft is duidelijk. “Een weigering of verzuim tegen dit bevel wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen allen.” staat er in het document te lezen.