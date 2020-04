Stad schenkt 18 tablets aan de woonzorgcentra en centrum voor personen met beperking DDH

23 april 2020

17u50 2 Diest De stad Diest geeft 18 tablets aan de vzw Martine Van Camp, die zorg en ondersteuning biedt aan personen met een beperking, en aan de woonzorgcentra Sint-Augustinus en Ezeldijk.

Elk centrum krijgt zes tablets. De bedoeling is om er zo voor te zorgen dat de bewoners contact kunnen hebben met familieleden en naasten. “Het ziet er niet snel naar uit dat bezoek toegelaten wordt in onze zorgcentra. Dat is emotioneel zwaar voor zowel de bewoners als voor familie en vrienden”, vertelt schepen van Toegankelijkheid Maurits Vande Reyde (Open Diest) die de afgelopen weken vrijwilligerswerk deed in een rusthuis. “Er komen veel emoties bij kijken. Ouderen en mensen met een mentale beperking zien zwaar af van het feit dat ze geen bezoek mogen ontvangen. We merken in andere rusthuizen dat er massaal gebruik van gemaakt wordt en dat de bewoners opfleuren wanneer ze hun familie horen en zien”.

Ook schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer (DDS) is blij dat ze namens de stad de tablets mocht uitdelen. “We hebben vrijdag gekeken of er nood aan was en dat bleek inderdaad geen overbodige luxe. Woensdag konden we de tablets al leveren. Voor Sint-Augustinus hebben de tablets een gsm kaart aan boord, want daar hebben ze geen wifi. Het was fijn om te zien hoe blij de bewoners waren. In deze coronatijden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de bewoners het contact behouden met hun naasten en als we daarbij kunnen helpen, maakt mij dat blij”.