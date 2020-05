Stad legt corona-archief aan DDH

04 mei 2020

12u02 2 Diest Het stadsarchief van Diest verzamelen alle films, foto’s en andere documenten van de coronacrisis zodat volgende generaties deze periode niet vergeten.

Het archief wil zoveel mogelijk foto’s, filmpjes, kunstwerken, getuigenissen en andere zaken die ons leven in deze coronacrisis illustreren verzamelen. Op die manier willen ze een zo compleet mogelijk beeld vormen voor toekomstige generaties. “Dan hebben we het niet over overheidscampagnes maar over het dagelijkse leven in Diest. Hoe ziet jouw (tijdelijk) thuiskantoor eruit? Heb je filmpjes van het applaus in de straat voor de zorgverleners? Worden er acties georganiseerd in jouw buurt om ouderen en hulpbehoevenden te helpen of misschien leg je wel een dagboek aan samen met je kinderen? Het zijn allemaal interessante zaken om mee te nemen en te bewaren voor de toekomst. Ongetwijfeld zal over deze periode de volgende decennia nog vaak gesproken worden en wij zijn met zijn allen getuigen op de eerste rij. Vandaar onze oproep”, legt schepen van erfgoed Geert Cluckers uit.

Natuurlijk mag je alleen maar bestanden insturen die je zelf maakte en waarvoor je de toestemming hebt van de personen die in beeld komen. Wie mee wil werken kan het online formulier invullen of ze later, wanneer we weer vrij mogen bewegen, aan het stadsarchief bezorgen.