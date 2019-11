Stad krijgt deze legislatuur nog nieuw zwembad Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

19u30 0 Diest De stad Diest wil deze legislatuur nog de deuren openen van een volledig nieuw zwembad. Dat is ongetwijfeld een van de grootste ambities in het meerjarenplan, dat dinsdagavond werd voorgesteld. Het oude zwembad De Warande aan de Omer Vanaudenhovelaan verbouwen, zou een te hoog kostenplaatje met zich meebrengen. “We bekijken of er een privépartner samen met ons in dit verhaal wil stappen”, zegt schepen Rick Brans (Open Diest).

Het Diestse zwembad De Warande is een overblijfsel van de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958. Op Expo’58 deed het gebouw dienst als paviljoen van Chocolade Jacques. Omer Vanaudenhove, voormalig burgervader van Diest, zag wel wat in het paviljoen en hij haalde het na de Expo naar Diest. “In 1968 heeft het dan de bestemming van zwembad gekregen”, zegt schepen Rick Brans. “In 1993 volgde een grondige renovatie en kreeg het bad een snelstroom, bubbelbaden, een fontein en een peuterbad, dat vorig jaar trouwens nog helemaal vernieuwd werd.”

Het zwembad heeft nog wel meer vernieuwingen nodig vandaag om aantrekkelijk te blijven en te voldoen aan bepaalde milieuwetgeving. “We hebben de oefening gemaakt wat een volledig renovatie, die zich hier toch opdringt, zou kosten en we moesten daarbij vaststellen dat het kostenplaatje toch wel heel zwaar uitviel”, zegt schepen Brans. “Bovendien zouden we na renovatie nog steeds niet meer ruimte hebben en we merken de laatste jaren toch wel een grote groei in het gebruik van het zwembad op.”

En dus heeft het stadsbestuur nu beslist om voor een volledig nieuw zwembad te gaan. “We gaan op zoek naar een privépartner, die ons in dit dossier wil bijstaan”, zegt schepen Brans. “Begin volgend jaar zullen we een aanbesteding lanceren. Dan zal duidelijk worden als er bereidheid is, bijvoorbeeld van Sportoase of van Plopsa of Optisport, om hierop in te tekenen. Als dat duidelijk wordt, kunnen we ook gaan spreken over concrete budgetten.”

Het is de bedoeling van het stadsbestuur om het oude zwembad open te houden tot het nieuwe de deuren kan openen. “Dat wil dan ook meteen zeggen dat we een andere locatie zoeken voor de bouw van het nieuwe bad”, zegt schepen Brans. “We hebben nog niet meteen iets concreets voor ogen, maar een mogelijke piste is de ruimte waar nu de oude tribune aan de Omer Vanaudenhovelaan. Die tribune heeft eigenlijk geen functie meer, dus moet die blijven staan? We zullen dit samen met andere locaties, en met aandacht voor het behoud van het open karakter, onder de loep nemen.”

Met het oog op de bouw van een nieuw zwembad wil het stadsbestuur ook het hele sportpark De Warande een aangepaste invulling geven. “Hier komt alvast een nieuw modern skatepark dat in samenspraak met de lokale skategemeenschap en volgens de hedendaagse kwaliteitsnormen wordt ingericht.”