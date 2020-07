Stad investeert in extra en slimme vuilnisbakken om alles netjes te houden Kristien Bollen

05 juli 2020

09u53 0 Diest Stad Diest blijft investeren in een propere en onderhouden stad. We brengen Alle publieke vuilnisbakken in de stad en de deelgemeenten worden gedetailleerd in kaart gebracht en vanaf begin juli registreert men tevens elke ophaalronde. Met die info willen de stad de vinger aan de pols houden en uitpuilende vuilnisbakken vermijden.

Registreren om ophaalrondes bij te sturen

“Vanaf begin juli registreert onze dienst openbaar domein bij elke ophaalronde in welke mate de vuilnisbakken gevuld zijn, of er sluikstort aanwezig is en of de vuilnisbak hersteld moet worden. De arbeiders scannen de QR code van de vuilnisbak en geven aan in de app of de vuilnisbak vol, halfvol, 1/4de vol is. Of hij beschadigd is en of er veel sluikstort in de buurt aanwezig is. Deze registratie zorgt ervoor dat we waar nodig de ophaalrondes kunnen bijsturen of vuilnisbakken bij te plaatsen. Ook kunnen we zo sneller reageren op sluikstort” zegt schepen van milieu Rick Brans.

Extra vuilnisbakken

“Er is in onze stad vraag en nood aan extra vuilnisbakken. Op sommige plaatsen staan er geen of te ver van elkaar. Zo is de afstand in de Hasseltsestraat tussen twee exemplaren te groot. Ook in parken in de buurt van zitbanken gaan we er plaatsen. We zijn van plan om 47 extra vuilnisbakken, verspreid over ons grondgebied, te plaatsen. Deze toepassing geeft overzichtelijk weer waar het noodzakelijk is om het aantal vuilnisbakken uit te breiden. We willen alle vuilnisbakken bovendien ook uitrusten met aparte asbakken, zoals de bestaande vuilnisbak op de Botermarkt” zegt de schepen. “We werken hiervoor samen met Limburg.net die zorgt voor de software en de begeleiding. Dit initiatief past in de visie van de stad om met slimme toepassingen en digitale technologie haar dienstverlening te verbeteren. In een latere fase van het project kunnen vuilnisbakken uitgerust worden met sensoren die de vullingsgraad automatisch registreren.”