Stad en OCMW geven 10.000 euro voor sociale maaltijden in Beverbeekhuis Tom Van de Weyer

29 mei 2019

15u48 0

De stad en het OCMW verlengen de samenwerking met vzw De Vlaspit om maaltijden aan sociaal tarief aan te bieden in het Beverbeekhuis. De sociale dienst voorziet 10.000 euro voor deze maaltijden. 25.000 euro wordt vrijgemaakt voor de aanwerving van buurtwerker, die deeltijds aan de slag gaat in de wijk Poelske.

Het Beverbeekhuis werd eind 2016 opgericht in de vroegere parochiezaal Sint-Jan. Het is een ontmoetingsplaats voor ouderen, mensen in sociaal isolement of kansarmoede. In het laagdrempelig restaurant worden gezonde maaltijden geserveerd aan een voordelig tarief. Kinderen kunnen er eten voor één euro.

Veel mensen hebben hun weg gevonden naar het Beverbeekhuis. “In 2018 werden er 9.150 maaltijden geserveerd”, licht Monique De Dobbeleer toe, voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst. “1.822 maaltijden werden verkocht aan het basistarief en 2.702 aan het sociaal tarief, voor mensen met een tegemoetkoming. 1.000 klanten waren kinderen en 3.627 klanten waren 65-plussers met een klein pensioen.”