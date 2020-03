Stad Diest vordert alle mondmaskers in grondgebied op: “Wie dit niet naleeft, riskeert boete tot 500 euro” Kristien Bollen

17 maart 2020

20u14 0 Diest Alle bedrijven op het grondgebied van Diest hebben een mail gekregen om hun mondmaskers af te staan. De burgemeester overlegde met de huisartsen, het algemeen ziekenhuis en andere zorginstellingen van de stad en kwam zo tot de opvordering. “In eerste instantie was het alleen voor bedrijven bedoeld, maar intussen is het ook uitgebreid naar tattooshops en nagelstudio’s, in de hoop van zoveel mogelijk mondmaskers in te zamelen voor onze hulpdiensten”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Bescherming

“Onze hulpdiensten hebben ‘ademhalingsbescherming’ nodig. De normale leveringskanalen voor mondmaskers kunnen de voorraden niet op peil houden. Om de werking van de eerstelijnszorg te laten functioneren, is het van primordiaal belang dat artsen zich kunnen beschermen”, aldus de burgemeester.

Om die reden worden de mondmaskers van het type FFP1 en de chirurgische maskers op het grondgebied van Diest opgevorderd voor de rusthuizen en de huisartsen. De mondmaskers van het type FFP2 en FFP3 zullen naar de intensieve zorgen van het AZ Diest gaan. De stadsdiensten zullen ze ophalen.

Verzuim

Dat je dit speciaal burgemeestersbesluit het best naleeft, is duidelijk. “Een weigering of verzuim tegen dit bevel kan bestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een geldboete van 26 tot 500 euro, of met een van die straffen.”