Stad Diest heeft 100.000 euro klaar voor nieuw skatepark op de Warande Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

10u40 0 Diest Op de gemeenteraad werd de aanbesteding voor een nieuw skatepark op de Warande goedgekeurd. Tijdens een intensief participatieproject kozen de lokale skaters ervoor om het skatepark te laten vervaardigen in naadloos gegoten beton.

“Een nieuw skatepark maken, daar betrekken we onze lokale skaters bij”, zegt schepen van Jeugd en Sport, Rick Brans (Open Diest). “Ze kwamen op bezoek bij de jeugddienst en via een Facebookgroep kon elke skater zijn zegje doen. Op die manier hebben ze mee kunnen beslissen over de invulling van het skatepark en stelden ze mee de aanbesteding op.”

In het nieuwe skatepark zullen zowel beginnende, als meer ervaren skaters zich kunnen uitleven. Tijdens de bouw van het park worden de skaters nog minstens twee keer uitgenodigd om de werken op te volgen en eventueel kleine aanpassingen door te geven. “Er werd gekozen voor een skatepark in naadloos gegoten beton”, aldus schepen Brans. “Houten toestellen vertonen sneller houtrot en zijn dus zeer onderhoudsintensief. Verder zijn houten toestellen vanbinnen hol, wat maakt dat er meer geluidshinder is dan bij een skatepark uit beton. Bovendien zou volgens de skaters het skateplezier veel groter zijn op een betonnen skatepark. Een duurzame betonnen constructie was dus een logische keuze.”

Op basis van de input van de skaters werden er verschillende professionele firma’s aangeschreven om een ontwerp in te dienen. Ze krijgen een budget van 100.000 euro om dit te realiseren. “Onze skaters beoordelen de verschillende ontwerpen mee op originaliteit, veelzijdigheid en een logische flow van het park. Op basis van deze beoordeling kiezen we een definitief ontwerp. Het project zou gerealiseerd worden tegen de paasvakantie van 2020", besluit schepen Brans.