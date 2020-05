Speeltuinen in ‘De Halve Maan’ gaan zaterdag weer open DDH

28 mei 2020

16u39 2 Diest Zaterdag gaan de speeltuinen in de provinciale domeinen weer open en dat is goed nieuws voor ‘De Halve Maan’ in Diest. Voorlopig is de toegang gratis maar er gelden wel strikte veiligheidsmaatregelen.

Nu de veiligheidsraad het licht op groen zette, besliste de provincie Vlaams-Brabant om alle speeltuinen in haar vier recreatiedomeinen te openen vanaf zaterdag 30 mei.. “Kinderen kunnen weer naar hartenlust ravotten in onze domeinen maar met respect voor de veiligheidsmaatregelen”, zegt gedeputeerde voor de provinciedomeinen Ann Schevenels. Zo bijvoorbeeld worden er maar 20 kinderen, jonger dan 12 jaar bovendien, tegelijk toegelaten. Ouders moeten ook afstand behouden en de verantwoordelijken raden hen aan een mondmasker te dragen, ook al is dit niet verplicht. Zolang de coronamaatregelen gelden, is de toegang tot het domein gratis. De maatregel geldt trouwens ook voor de provinciedomeinen in Kessel-Lo, Huizingen en Zoutleeuw.