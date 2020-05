Sp.a wil uitzondering voor zorgverleners op parkeerverbod in de winkelstraten DDH

11 mei 2020

17u58 6 Diest De Sp.a in Diest wil dat zorgverleners kort mogen parkeren in zones waar dat nu tijdelijk verboden is omdat die anders te veel tijd verliezen ten koste van de patiënten.

In een aantal winkelstraten voerde Diest een parkeerverbod in om op die manier meer ruimte vrij te maken voor mensen die willen gaan winkelen. De lokale Sp.a vraagt nu om zorgverleners een uitzondering op die regel toe staan. “Het is sowieso toegestaan om even stil te staan in die straten om een bestelling af te halen. Wij denken dat het voor zorgverleners niet haalbaar is om langere afstanden te voet af te leggen om tot bij de patiënten te geraken”, zegt Kim Zeelmaekers, Sp.a raadslid en zelf zorgverstrekker. “Het zou bijzonder jammer zijn dat zorgverleners hun patiënten niet voldoende kunnen bezoeken door tijdgebrek omdat ze te veel tijd verliezen om bij hen te geraken. Daarom stellen we voor om hen een uitzondering te verlenen op de regel zodat ze wel kort mogen parkeren op plekken waar het nu even niet mag”.

Zorgkaart voor raam

Volgens het raadslid is controleren op eventueel misbruik heel makkelijk aangezien zorgverleners over een zorgkaart beschikken die ze voor het raam kunnen leggen. “Maandagvoormiddag kampten sommige zorgverleners al met parkeerproblemen omdat de beperkte parkeerplaatsen in winkelgebieden al ingenomen waren door shoppers en zij geen plaats meer vonden”, besluit Zeelmaekers.

Het parkeerverbod is van toepassing van maandag tot zaterdag (10-18u) in de Hasseltsestraat (vanaf Kautershoek-de parking AZ Diest blijft wel toegankelijk), op de Botermarkt en in de Koning Albertstraat tot aan de KBC