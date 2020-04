Sp.a wil steunmaatregelen voor iedereen en interpelleert hierover op de gemeenteraad Dirk Desmet

20 april 2020

16u45 1 Diest De Sp.a oppositie in Diest vraagt ondersteuningsmaatregelen om de koopkracht en het inkomen van werknemers en zelfstandigen te bevorderen. Het tijdelijk overnemen van de afvalbelasting en het uitdelen van waardebonnen zijn maar twee van de talrijke voorstellen die de partij op tafel legt. De vijf raadsleden dienen gezamenlijk een interpellatie hierover in voor de gemeenteraad van maandag 27 april.

“De coronacrisis heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Zowel lichamelijk en geestelijk als sociaal en financieel ondervinden heel wat Diestenaren nu reeds de gevolgen. Zowel de zelfstandigen als de meest kwetsbaren en het middenveld zijn getroffen”, vertelt Sp.a raadslid Willy Goos.

Het aanmoedigen om lokaal te kopen – in deze tijden vooral online en in afhaalformule – vindt de partij een goede zaak maar ze wil meer doen voor de bevolking. “Nadat alle levensnoodzakelijke acties werden opgestart is het moment aangebroken om te tonen dat we ook de gewone inwoners niet uit het oog verliezen. Heel wat mensen bevinden zich in een situatie van bijvoorbeeld technische werkloosheid, eenzaamheid of ziekte. Als Sp.a vinden we dat de belangen van deze getroffenen ook moeten vertegenwoordigd worden. De kans is reëel dat heel wat gezinnen en zelfstandigen zich momenteel in een penibele financiële situatie bevinden. De koopkracht en het inkomen van werknemers en zelfstandigen bevorderen is voor ons een prioriteit. Zowel nu maar zeker ook na de crisis. Het is immers van groot belang om het sociaal- en economisch leven nu al te ondersteunen en te zorgen voor een stabiele wederopbouw”, zegt fractieleider Murat Celik.

Steunmaatregelen voor iedereen

In eerste instantie denken ze bij Sp.a aan de ondersteuning van alleenstaanden die het zwaar te verduren hebben maar bij uitbreiding ook aan andere gezinnen want die geraken er volgens hen evenmin alleen door. “Rekeningen blijven binnenstromen maar bij velen zijn de inkomsten veel lager. Dit kan binnen de vier muren van de woning voor extra spanningen zorgen. Sommige steden en gemeenten maken al werk van aankoopbonnen die geldig zijn bij de lokale handelaars en geschonken worden aan hun inwoners wat volgens ons een win-winsituatie is. Wanneer straks blijkt dat het aantal ‘klanten’ bij de voedselbank fors toeneemt – iets waar wij voor vrezen – hopen wij dat het OCMW dan ook die ondersteuning zal verhogen. Of misschien kan het bestuur de prijzen voor de kinderopvang tijdelijk herzien? Een ander idee is om de afvalbelasting tijdelijk over te nemen. Om de horeca-ondernemers met terrassen een duwtje in de rug te geven, kunnen die voor een bepaalde tijd vrijgesteld worden of vermindering krijgen op hun terrasbelasting. Ook de standgelden voor de marktkramers en kermissen kunnen opgeschort worden wat voor hen zeker een duwtje in de rug zou zijn. Er zijn heel wat formules denkbaar maar dan moet er wel over nagedacht worden en moet er actie onderomen worden”, gaat voorzitster Carina Jankowski verder.

Wie gaat dat betalen?

Vraag is natuurlijk hoe dit alles gefinancierd moet worden, maar ook daar hebben ze bij Sp.a een voorstel voor klaar. “Hiervoor vragen we het stadsbestuur om de jaarbudgetten kritisch onder de loep te nemen. Verschuivingen van de budgetten zullen zich opdringen. Misschien kunnen er zelfs niet-essentiële werken of acties worden uitgesteld, zonder dat het goed functioneren van de stad in het gedrang komt, waardoor er een aantal financiële middelen anders kunnen worden aangewend. Het is aan het stadsbestuur om op zoek te gaan naar creatieve financiële oplossingen. Waar een wil is, is een weg. Zeker is dat we het sociaal en economische leven terug moeten doen opleven. Het is een kwestie van keuzes maken”, besluit voorzitter Jankowski.

Wachten tot het einde van de crisis

Burgemeester Christophe De Graef begrijpt de vrees van Sp.a maar kan vandaag onmogelijk bepalen welke maatregelen precies zullen genomen worden om iedereen te helpen. “Wij zijn daar natuurlijk ook mee bezig en onze diensten zijn constant alle problemen aan het oplijsten en een overzicht aan het bijhouden van alle problemen en consequenties. Pas na de crisis zullen we weten wat de precieze noden zijn en waar er moet geholpen worden met welke maatregelen. De kostenberg zal sowieso groot zijn en de inkomsten zijn voorlopig niet evenredig. We gaan moeten wachten tot het einde van deze crisis om een overzicht te hebben van het geheel”.