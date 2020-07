Sp.a wil meldingsplicht bij afbraak van asbest DD£H

06 juli 2020

17u46 0 Diest Bij afbraakwerken van een dak aan een woning langs de Oude Tramweg in Diest alarmeerden buurtbewoners de Sp.a oppositie omdat ze vreesden dat er asbest in het puin aanwezig was en de veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd werden. De politie kwam ter plaatse, samen met de stadsdiensten en de milieudienst, en legde de werken stil. De Sp.a vraagt aan het stadsbestuur om een informatiecampagne te landeren en wil ook een meldingsplicht vooraf zodat er een controle kan gebeuren of alles volgens de voorziene voorschriften verloopt.

Volgens Sp.a raadslid Murat Celik werden de afbraakwerken uitgevoerd door een erkende firma, op vraag van de aannemer, maar vonden buurtbewoners het vreemd dat die geen speciale beschermingspakken droegen. “Aangezien de politie en de stadsdiensten ter plaatse kwamen en de werken stil legden ga ik er van uit dat er toch iets niet koosjer was. Trouwens nadat de politie vertrokken was, gingen, tot mijn grote verbazing, de werken daarna toch door”, vertelt het raadslid die de gemeenteraad erover interpelleerde. “Mijn grootste zorg was eigenlijk de volksgezondheid maar de bevoegde schepen verzekerde mij dat er op geen enkel moment een risico was voor de omwonenden”.

Murat vraagt het gemeentebestuur om een informatievergadering te organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is rond hoe je asbest kan herkennen, verwijderen en ijvert ook voor een meldingsplicht. “Blijkbaar is iedereen verplicht om nu al afbraakwerken te melden aan het stadsbestuur maar ik vraag mij dan af hoe de controle in zijn werk gaat.Volgens mij zouden ze dan moeten kijken of de genomen maatregelen en de geplande werkwijze overeenstemmen met de regelgeving en bijsturen als dit nodig blijkt. De stad zou ook beter een informatievergadering organiseren zodat iedereen weet hoe ze dergelijke werken moeten aanpakken, we organiseren wel vergaderingen rond isolatie en dus lijkt het mij nuttig om dat ook voor dit te doen”. Het raadslid verwijst ook naar een eerder incident waarbij asbest werd vastgesteld in de gemeentelijke basisschool van Molenstede. “Ook toen werden er asbesthoudende materialen uit het dak van de school afgebroken terwijl er kinderen buiten aan het spelen waren. Luchtmetingen toonden toen de aanwezigheid van asbestdeeltjes in de eetzaal aan. We moeten hier echt voorzichtiger mee omgaan”. De meerderheid beloofde op de gemeenteraad alvast het voorstel te overwegen en te kijken hoe ze het best kunnen reageren.