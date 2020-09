Sp.a wil meer maatregelen om zwakke weggebruikers ook te beschermen verder weg van de schoolomgeving DDH

24 september 2020

16u53 0 Diest De Sp.a van Diest wil dat het bestuur meer inzet op veiligere schoolroutes en fietstrajecten in de deelgemeenten. Raadslid Carina Jankowski zal hierover de volgende gemeenteraad interpelleren.

“Bij 40% van de kinderen en jongeren, die gewond geraken in een verkeersongeval, gebeurt dat op weg van of naar school. De meeste ongevallen gebeuren ook niet meer aan de schoolpoort, maar wel op 300m afstand of verder. Dit is waar de automobilisten en andere weggebruikers goed op weg zijn en dus nog, of al, op snelheid zijn. Zowel de Fietsersbond als verkeersinstituut Vias bevestigen deze vaststelling”, zegt Jankowski die toegeeft dat de directe schoolomgevingen al veiliger zijn geworden dank zij diverse Vlaamse en lokale inspanningen.

Alert blijven

“We moeten echter alert blijven zodat we het probleem niet verplaatsen. Daarom moet er voor de veiligheid van onze schoolgaande jongeren worden ingezet op veiligere schoolroutes en fietstrajecten, ook in en vanuit de deelgemeenten”.

Het raadslid vraagt het bestuur om met gespecialiseerde instanties samen aan tafel te zitten om op die manier concrete mobiliteitsaanpassingen te zoeken. “Zodra er concrete plannen zijn, moet het stadsbestuur, waar mogelijk, er snel werk van maken. Waar het voor een lokale overheid niet mogelijk is om de plannen uit te voeren, is het aan het bestuur om aan te kloppen bij de Vlaamse overheid”.

Het raadslid ijvert ook voor het opzetten van een sensibiliseringscampagne naar jongeren toe. “Dat kan bijvoorbeeld via educatieve campagnes om hun kennis te vergroten en hun gedrag te veranderen want niet iedereen handelt in het verkeer zoals het moet. Ik denk dat er bovendien moet worden nagedacht over een systeem van belonen en handhaven want alleen dan werken dergelijke campagnes”.

Het raadslid hoopt dat het stadsbestuur haar hierin wil volgen. “De zopas ingevoerde fietszone in het stadscentrum komt hier al, voor een deel van de Diestse jongeren, aan tegemoet maar ook onze leerlingen, in en vanuit de deelgemeenten, moeten zich veilig kunnen voelen en zich verplaatsen op onze wegen. Zeker voor en na de schooluren en ook buiten de perifere zone rond schoolinstellingen”.