Sp.a wil de laagste lonen voor het stadspersoneel optrekken DDH

24 april 2020

13u17 0 Diest De Sp.a wil de laagste lonen van het stads- en OCMW-personeel afschaffen en zo de discriminatie in de lonen die er volgens de partij is, wegwerken.

Sp.a raadslid Willy Goos bracht het punt al op de gemeenteraad in februari aan, maar toen wilde de meerderheid er niet op ingaan. Maandag probeert hij het opnieuw op de gemeenteraad die ook nu digitaal wordt gehouden. Hij diende hierover een interpellatie in.

“Gezien de verantwoordelijkheid die de betrokken personeelsleden nu tijdens de coronacrisis extra dragen, zoals het poetsen en desinfecteren van de coronaruimten in het AZ Diest en het ledigen van openbare vuilbakken waar mogelijk besmette elementen in liggen, vinden we het als Sp.a-fractie een ideaal moment om alsnog de zogenaamde E-schaal, zeg maar de laagste loonschaal, omhoog te trekken naar het D-niveau. Het zou getuigen van een bijzonder teken van waardering en respect”, verduidelijkt Goos zijn voorstel.

Pijnlijke loonsdiscriminatie

Volgens het raadslid worden lokale besturen hiertoe aangemoedigd door de hogere overheid. “De pijnlijke loondiscriminatie is zeker gezien de huidige maatschappelijke situatie op geen enkele manier meer te verantwoorden.”

Goos kaart meteen ook een ander probleem aan: “Het bestuur wil steeds af van vaste benoemingen en dat vinden wij geen goed idee. Het behoud van statutaire functies in overheidsdiensten biedt niet alleen zekerheid en meer comfort aan het personeel, maar ook aan de stad als werkgever. Mensen met een vast contract zullen minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een andere werkgever.”