Sp.a vindt pandenbeleid ook maar niks: “Erfpachtsysteem is voor velen onbetaalbaar” Dirk Desmet

06 september 2020

14u30 0 Diest Ook de Sp.a oppositie laat nu van zich horen in de discussie rond het nieuwe pandenbeleid voor de huisjes in het Diestse Begijnhof. Vorige week maakte de meerderheid bekend de huisjes in erfpacht te willen geven aan geïnteresseerden voor een periode van 33 jaar, met de mogelijkheid om tot twee keer toe voor eenzelfde periode te verlengen. Nadat eerder NV-A hierop kritiek had, kant nu ook de Sp.a zich tegen het plan. “Huurcontracten van mensen opzeggen? Dat kan er bij mij niet in”, zegt voormalig OCMW voorzitter Willy Goos.

Naar eigen zeggen maakte Goos in 2017 een beheersplan op voor het Begijnhof. “Bedoeling ervan was om het Begijnhof op een gestructureerde wijze aan te pakken en dit financieel ook mogelijk te maken voor de stad. Gezien de hoge kosten gingen wij toen ook op zoek naar alternatieven en voerden we toen al het erfpachtsysteem in. Een aantal woningen werd via reguliere contracten verhuurd, weliswaar aan lage huurprijzen. Op deze manier konden alle bewoners in hun vertrouwde huisje blijven wonen”, herinnert Goos zich die zich nu boos maakt over de manier waarop de huidige meerderheid het voortaan wil aanpakken. “Het huidige bestuur kiest er nu voor om de voorziene renovatie van een aantal woningen niet op zich te nemen. De eerste huuropzeggingen zullen weldra gebeuren en gaan in vanaf 2022. Is dit de keuze die ons bestuur maakt? Jarenlang verkondigden de vertegenwoordigers van Open Diest dat ‘de mensen niet op straat mochten belanden’ toen we oplossingen zochten voor de hoge renovatiekosten van de begijnhofwoningen. Iets wat we natuurlijk zélf wilden voorkomen. Vandaar dat ik als voormalig OCMW-voorzitter het systeem van erfpacht in het leven riep. Maar nu, als puntje bij paaltje komt, zullen huurcontracten van mensen botweg worden opgezegd en dat kan er bij mijn niet in. Dit maakt me triest en boos tegelijk. In de vorige legislatuur zijn we overgegaan tot de verkoop van gronden en bossen. Deze sociale gelden konden onder andere dienen om deze renovaties te bekostigen”.

Betrokken schepen Bart Stals nuanceert een en ander. “Wij willen helemaal geen mensen op straat zetten maar wanneer blijkt dat een huis niet meer veilig is om in te wonen, moet je wel iets ondernemen. De restauratie zelf betalen is geen optie. Weet trouwens dat 18 van de 27 mensen in het huurrenovatiedossier in 2017 al aangaven te willen overstappen naar het erfgoedsysteem. Je kan mensen ook niet zomaar uit hun huis zetten he, er gelden daar ook wetmatigheden en natuurlijk respecteren we die maar nogmaals als na de bailleperiode blijkt dat het huis niet meer veilig is, moeten we wel reageren”.

Erfpachtsysteem is onbetaalbaar

Volgens de oppositiepartij wordt het erfpachtsysteem onbetaalbaar gemaakt. “Een aantal woningen wordt als cluster aangeboden. Hierdoor zal er op termijn enkel nog plaats zijn voor projectontwikkelaars en welgestelde huurders”, denkt Sp.a fractievoorzitter Celik Murat. “Wij pleiten eerder voor een mix van huurders zoals die nu bestaat in ons ‘besloten hof’. Er zou plaats moeten zijn voor gegoede huurders, maar zeker ook voor mensen die het financieel moeilijker hebben. Je kan als bestuur deze mensen toch niet ineens in de steek laten. Dit getuigt van weinig inlevingsvermogen en dat al zeker naar oudere bewoners toe, dit is echt cru. Je zou perfect kunnen investeren in de moeilijkste projecten. Ik hoop dat dit bestuur niet alleen wil investeren in een site voor de elite. Met de Sp.a sloten we de vorige legislatuur af met een overschot van 2.2 miljoen euro, alles heeft te maken met keuzes maken, keuzes maken en nog eens keuzes maken”.

Ook hier heeft Stals een antwoord klaar: “Wij investeren 1,6 miljoen euro in de renovatie van 21 sociale woningen op de Halve Maandplaats, kwa keuzes kan dat tellen.Bovenden zijn er in de vorige legislatuur heel wat studies uitgevoerd waarvan we nu nog de eindafrekening krijgen. De doorlichting van de betrokken huizen moet trouwens nog gebeuren”

Volgens de Sp.a zullen weinig huidige huurders overgaan tot een erfpacht. “Huidige huurrenovatiecontracten zullen niet verlengd worden en aan bewoners wordt nu al aangeraden om over te gaan tot een contract van erfpacht, met een een hoge financiële kost als gevolg. Hierdoor worden ze eigenlijk geëlimineerd en weggeduwd uit het Begijnhof”.