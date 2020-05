Sp.a verwijt de meerderheid het stadsblad te gebruiken als propagandamiddel DDH

15u29 0 Diest De Diestse Sp.a is niet te spreken over de manier waarop volgens haar de leden van de meerderheid het zogenaamde ’t Kletske, zeg maar het informatief stadsmagazine, misbruiken. “Als je dat gebruikt als propagandamiddel en de inwoners hiervoor laat meebetalen met budgetten van de stad, in totaal zo’n 700.000 euro, dan is dat niet correct”, zegt Sp.a raadslid Carina Jankowski.

Tijdens de gemeenteraden van januari en maart uitte de Sp.a-fractie al haar bezorgdheid over sommige publicaties in het magazine. “In januari verscheen er zelfs een speciale editie waarin de meerderheid haar meerjarenplan uit de doeken deed, gekoppeld aan foto’s en namen van de bevoegde schepen. Wanneer je dit doet, ben je eigenlijk bezig met propaganda voor jezelf en je partij en dat hoort niet thuis in een stadsmagazine. Een meerjarenplanning dien je neutraal en puur informatief te communiceren”, zegt Jankowski die het punt opnieuw op de raad zette maandagavond.

Dat deed ze omdat volgens haar raadsleden van de meerderheid het blad nog steeds gebruiken voor hun persoonlijke promotie. “Het publiceren van verwezenlijkingen in onze stad is belangrijke informatie en daar hebben we totaal geen moeite mee. Ik vind ons stadsmagazine een bijzonder fraai communicatiemiddel maar dat sommigen er in eigen belang misbruik van maken, met bijhorende foto, gaat mij te ver. Uitpakken met je verwezenlijkingen is ook vreemd want het is gewoon je taak als verkozene van de meerderheid”, vult Jankowski aan.

Meerderheid blijft bij standpunt

De Sp.a meent dat persoonlijke publicaties gefinancierd moeten worden met eigen budgetten of die van de partij. “In elk geval niet met gelden van de stad. Burgers vertellen mij dat ze hun geld liever gespendeerd zien aan belangrijke maatschappelijke verwezenlijkingen en gelijk hebben ze, zeker nu in deze coronatijden waarin 6 op de 10 gezinnen het financieel moeilijk hebben”, besluit Jankowski die erop wijst dat er in de vorige legislatuur, toen Sp.a deel uitmaakte van de meerderheid, mondelinge afspraken waren om geen publicaties en/of foto’s van bestuurs- en raadsleden te publiceren in een tijdschrift dat tot doel heeft informatie over de stadswerking en -activiteiten te verspreiden.

De meerderheid is zich van geen kwaad bewust. “Dat is niet waar, zo simpel is het. Elke maand stellen 2 schepenen in het stadsmagazine een project voor en daar is niets mis mee. Toen wij in de vorige legislatuur in de oppositie zaten, hebben wij meermaals de gebrekkige communicatie aangekaart en daar doen we nu iets aan. Het magazine is gerestyled maar is zeker geen propaganda, noch partijpolitiek gebonden. Trouwens, ook andere steden en gemeenten stellen hun projecten voor in hun magazine en plaatsen daar foto’s bij van de verantwoordelijken. We gaan er dan ook niets aan veranderen”, reageert burgemeester Christophe De Graef.