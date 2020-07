Sp.a niet te spreken over ambassadeurs die ‘oogje in het zeil moeten houden’: “Het is asociaal en zet mensen tegen mekaar op” Dirk Desmet

29 juli 2020

17u10 0 Diest Sp.a provincielid en gewezen schepen in Diest Marc Florquin is verontwaardigd over het ambassadeursinitiatief van schepen Maurits Vande Reyde (Open Diest). Die liet gisteren weten ambassadeurs te gaan inzetten die een oogje in het zeil houden m.b.t. het naleven van de coronamaatregelen. “Ik ben duidelijk niet alleen als ik de reacties zie op sociale media”, zegt Florquin.

“De coronacijfers blijven maar stijgen en dat is zeer verontrustend. Het is dan ook om deze reden dat de Veiligheidsraad nieuwe en strengere maatregelen aankondigde die vanaf woensdag ingaan, allemaal om de curve af te vlakken en hopelijk naar beneden te krijgen. Het is een verschrikkelijke toestand waar deskundigen zich veel zorgen over maken en ook de meeste burgers beseffen dat het hoog tijd is dat deze maatregelen getroffen werden. Zowel nationaal als lokaal werden er extra maatregelen aangekondigd die iedereen gewoon moet naleven. Hierover discussiëren of ze omzeilen is echt niet aan de orde. De manier daarentegen waarop de schepen nu wil gaan controleren vind ik erover. Door vaste klanten ‘undercover’ de omgeving te laten screenen en informatie door te laten geven aan de ordediensten is asociaal en zal mensen tegen elkaar opzetten”, zegt Florquin die meer gelooft in het positief sensibiliseren van burgers. “Informeer hen over het hoe, waar en waarom. Iederéén wil een veilige stad. Dit systeem verziekt de aangename sfeer in ons centrum en wordt ook niet geapprecieerd door kritische inwoners, als ik de reacties zie op sociale media, zeer terecht trouwens!”.

Ambassadeurs ja maar dan aangesteld door de stad en herkenbaar voor iedereen

Het gewezen raadslid vindt ambassadeurs een goed idee maar alleen wanneer ze door de stad worden aangesteld en duidelijk herkenbaar zijn. “In andere steden en gemeenten doen ze dat ook en daar benaderen de ambassadeurs mensen op een positieve manier wanneer ze een inbreuk vaststellen. Dat is een constructieve aanpak om de veiligheid van de inwoners proberen te garanderen, naast de inspanningen van de ordediensten”. Volgens de Sp.a werden intussen de kritische reacties van inwoners verwijderd op één van de Facebookpagina’s.

Schepen Maurits Vande Reyde reageert kort: “De oppositie zoekt in deze COVID tijden heel hard naar dingen om kritisch op te zijn. Dat is hun goed recht natuurlijk, maar wij zijn bezig met de crisis. We kunnen helaas niet op elke van hun vele kritische noten reageren. Uiteraard gaat het hier om delen van algemene impressies, zoals overdreven drukte op een bepaalde plaats, niet om doorgeven van individuele gevallen. Dat zijn dingen die inwoners en handelaars ons trouwens altijd al melden. Wij luisteren in deze tijden ook nog steeds volop naar hen. Controle en sanctionering is uiteraard enkel voor politie”.