Sp.a kant zich tegen betalend parkeren op Mariëndaalplaats, maar meerderheid ziet niets dan voordelen DDH

20 februari 2020

11u44 16 Diest Sp.a kant zich tegen een nieuwe betalende parkeerzone op de Mariëndaalplaats zoals het stadsbestuur die wilt invoeren. Bewoners betalen voortaan 75 euro voor een parkeerkaart terwijl ze dat eerder gratis konden doen.

“De Mariëndaalplaats is een gezellig binnenplein en behoorde tot nu toe tot de zogenaamde blauwe parkeerzone. Bewoners konden er een gratis parkeerkaart bekomen waarmee ze, 24 op 24, gratis konden parkeren. Niet-bewoners mochten er maximum 2 uur staan. Dat verandert nu met het invoeren van een betalende zone”, legt Sp.a raadslid Carina Jankowski uit.

Volgens haar zijn de bewoners van de plaats al lang ongelukkig over het gevoerde parkeerbeleid in de buurt. “Bijna dagelijks slagen de bewoners er niet in een parkeerplaats te vinden want die worden dagelijks ingenomen door buitenstaanders die dan om de twee uur hun parkeerschijf wijzigen. Er wordt ook niet altijd reglementair geparkeerd, wat dan weer zorgt voor een moeilijke doorgang. De betrokkenen stapten naar het stadsbestuur en hoopten er tot een oplossing te komen voor hun parkeerproblemen. Het stadsbestuur maakt er nu een betalende zone van maar dat is niet wat de bewoners wilden”, gaat Jankowski verder.

Volgens de Sp.a betalen de bewoners voortaan 75 euro per jaar voor een parkeerkaart. “Toppunt is dat deze maatregel niet eens vrije parkeerplaatsen garandeert”, besluit Jankowski.

Evaluatie na zomer

Het plan wordt in elk geval doorgezet want de meerderheid vindt dit wel een goede oplossing. “Wij hebben overlegd met de bewoners en die vinden het een goed idee. Toegegeven, ze moeten voortaan hun parkeerkaart kopen maar daarmee kunnen ze dan wel in heel de stad parkeren terwijl ze voordien maar negen plaatsen hadden waar ze gratis konden staan. Wanneer de Mariëndaalplaats volzet was en ze in de aanpalende straten moesten parkeren, betaalden ze telkens het tarief. Met de nieuwe parkeerkaart hoeft dat niet. Vanzelfsprekend zullen wij het nieuwe systeem ook evalueren, ik vermoed na de zomer”, reageert burgemeester Christophe De Graef.