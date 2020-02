Sp.a hekelt de volgens haar gebrekkige communicatie in hetze rond kinderdagverblijf “ ’t Kevertje” DDH

17 februari 2020

17u38 0 Diest De Sp.a is niet te spreken over de volgens haar gebrekkige communicatie in de hetze die vorige week ontstond rond het kinderdagverblijf “ ’t Kevertje”. Ongeruste ouders hielden toen hun kindje thuis omdat er een kind verbleef dat net terug was uit China. De ouders vreesden voor een eventuele besmetting van het Corona virus. De partij interpelleert er vanavond over op de gemeenteraad.

Vorige week lieten ongeruste ouders hun ongenoegen blijken op het internet toen ze vernamen dat er in de opvang een kindje net terug was uit China waar het Corona virus voor heel wat besmettingen zorgt. Volgens Sp.a hebben de ouders gelijk en was er geen deftige communicatie naar hen toe. “Ouders probeerden een weekend lang informatie te krijgen maar kregen nergens gehoor. Op geen enkele manier werden ze ingelicht en wij vinden dat niet kunnen. Hun paniek had perfect vermeden kunnen worden door de juiste informatie te verstrekken”, zegt gemeenteraadslid Kim Zeelmaekers die er vanavond over interpelleert op de gemeenteraad.

Volgens haar is er bij de meerderheid een algemeen communicatieprobleem en had het anders aangepakt kunnen worden. “Dat de richtlijnen gevolgd werden kan best zijn maar daarmee neem je de paniek niet weg bij de ouders. Stellen dat er maar vijf ouders reageerden en hun kind thuishielden is ook een beetje flauw want de anderen wisten het gewoon niet en konden dus niet reageren. Dagen later was er een informatievergadering maar die kwam veel te laat”, gaat Zeelmaekers verder.

Volgens de partij is het niet de eerste keer dat het communicatiebeleid faalt. “Eerder was er al ophef omdat er asbest werd aangetroffen in een school in Molenstede. Ook toen trokken bange ouders aan de alarmbel en werden ze niet deftig geïnformeerd. Dit moet toch anders kunnen. Voor alle duidelijkheid dit is geen verwijt aan het adres van het kinderdagverblijf want die leveren puik werk”, besluit ze.

Burgemeester Christophe De Graef is het alvast niet eens met die kritiek. “Wij hebben eerst alle informatie verzameld en ik was volledig op de hoogte tegen zondagavond. Je kan niet communiceren indien je niet beschikt over de juiste gegevens. De mama was trouwens pas terug met haar kinderen uit China zaterdag. Dan kan je onmogelijk vrijdag al informatie geven.Zondag wist ik dat het gezin een afspraak had met de dokter en maandagochtend kreeg ik het attest te zien dat het kindje gezond was.Wij hebben de juiste stappen gezet in dit dossier en gecommuniceerd zodra dit mogelijk was”, reageert hij.