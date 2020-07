Sp.a betreurt dat Diest buiten de subsidieprijzen valt voor coronabonnen DDH

14 juli 2020

17u45 5 Diest De Sp.a in Diest betreurt dat de stad buiten de prijzen valt inzake de subsidies voor gemeenten die tijdens de coronacrisis een bijzonder economisch project op poten hebben gezet. Recent kregen onder andere Aarschot en Kortenaken subsidies voor de bonnen die ze ter beschikking stelden, Diest deed hier niet aan mee, ook al stelde de Sp.a dat meermaals voor en dat betreurt de partij nu.

Van bij het begin van de lockdown was het al duidelijk dat de lokale economie zwaar te lijden zou hebben onder de coronamaatregelen. “Tijdens de eerste digitale gemeenteraad van maart deden we reeds een aantal concrete voorstellen om zowel verenigingen, zelfstandigen, als gezinnen, alleenstaanden en de meest kwetsbaren te ondersteunen. Niet enkel op financiële wijze, maar ook op logistieke manier kon het bestuur hulp bieden. Helaas werd geen enkel voorstel van ons als oppositiepartij positief onthaald. In normale maatschappelijke omstandigheden kan ik dit nog een beetje plaatsen, maar gezien de ernst van de crisis had ik toch een meer pro-actief handelen verwacht”, zegt raadslid Carina Jankowski .

Tijdens de gemeenteraad van mei stelde ze opnieuw voor om de aankoopbons, die toen al door meerdere gemeenten werden verdeeld, opnieuw te overwegen. “Met een beperkt bedrag zouden we zowel handelaars als inwoners een duwtje in de rug kunnen geven. Maar weer kreeg ik een duidelijke ‘njet’ door de bevoegde schepen. Ook zouden de bonnen volgens de schepen in de zakken van de mensen blijven zitten en geen effect hebben op de koopkracht”.

Intussen geven heel wat steden en gemeenten - zoals Aarschot, Kortenaken en Glabbeel - aankoopbons aan hun inwoners en verloten ze er ook en dat stoot het raadslid tegen de borst. “Het is de ideale manier om de lokale economie een boost te geven en de provincie vindt het nu zelfs interessant genoeg om de projecten te subsidiëren. Ook al is het een klein bedrag, de initiatiefnemers worden gewaardeerd voor hun goede intenties en hun inspanningen om zowel inwoners als de lokale economie te ondersteunen. Diest valt jammer genoeg uit de boot en dat betreuren wij”, gaat Jankowski verder die alsnog hoopt op een afgeleide van het voorstel dat de partij destijds deed. “Maar voorlopig valt onze stad dus buiten de prijzen, een gemiste kans zoveel is zeker”.