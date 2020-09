Slecht werkende remmen doen wagen in veld belanden DDH KBG

16 september 2020

18u44 1 Diest In Diest is een wagen in het veld beland. Vermoedelijk is een defect aan de remmen de oorzaak.

Een 41-jarige man uit Diest slipte dinsdag rond 10 uur met zijn wagen in de Papenbroekstraat in Diest. Een defect aan de remmen lag vermoedelijk aan de basis van het ongeval. De wagen kwam op zijn dak terecht in een veld. De bestuurder bleef ongedeerd.