Slecht te been? Dan komt bibliotheek aan huis Kristien Bollen

06 februari 2020

Senioren, zieken, slechtzienden of mensen met een beperking voor wie de verplaatsing naar de bib moeilijk is, kunnen nu boeken aan huis laten leveren en nadien weer laten ophalen. De dienst is bovendien gratis.

Dat onze bibliotheek een plaats is waar iedereen welkom is, wisten we al. Helaas raakt niet iedereen in de bib. Mensen die slecht te been of ziek zijn, kunnen voortaan gebruik maken van een bibliotheekservice aan huis. Een medewerker van de bibliotheek komt dan langs en noteert wat de persoon in kwestie graag leest. De gevraagde boeken worden geleverd en de gelezen boeken weer opgehaald. Ook mensen met een leesbeperking vinden er hun gading, want de bib heeft groteletterboeken, luisterboeken en maar liefst 300 Daisy-boeken. Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Het gaat om luisterboeken voor personen met een leesbeperking. Gebruikers krijgen er een Daisy-speler bij. Daisy-boeken kan je ook afspelen op je computer met aangepaste software (gratis verkrijgbaar bij Luisterpuntbibliotheek en gratis te downloaden). Om gebruik te maken van een Daisy-speler moet je lid zijn van luisterpunt.be en van de bibliotheek van Diest. Men vraagt ook een attest voor te leggen van verklaring op eer dat je een leesbeperking hebt.

Praktisch

Het uitlenen van boeken en de thuisbezorging zijn volledig gratis. Wil je van deze dienst gebruik maken? Neem dan telefonisch contact op via 013/32.69.30 en vraag naar Hilde of mail naar hilde.verbeeck@diest.be.