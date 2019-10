Sinterklaas doet op 23 november intrede in Diest Kristien Bollen

29 oktober 2019

18u42 3 Diest Sinterklaas doet zaterdag 23 november zijn officiële intrede in Diest. Alle brave kinderen en (groot)ouders mogen hem en zijn Zwarte Pieten komen begroeten in de Lakenhalle tijdens een groots Sinterklaasfeest!

De Sint maakt samen met zijn Zwarte Pieten om 13.30 uur een tocht door de stad met paard en koets, onder muzikale begeleiding van jeugdfanfare Notenbalkers. Onderweg neemt hij uitgebreid de tijd om alle kindjes te begroeten.

Sinterklaas in de Lakenhalle

De Sint doet zijn intrede in de Lakenhalle om 15 uur. In De Lakenhalle zorgen de Zwarte Pieten de hele namiddag voor heel wat pret! Je leert er gekke circuskunstjes en kan samen met de Pieten eens rondneuzen in zijn mooie kamer. Conchita & co zijn ook van de partij en maken samen met jullie allerlei lekkernijen. De Crea-Pieten zijn er om mooie snoetjes te schilderen en je haren om te toveren in te gekke kapsels. Verder kan je ook knutselen, een tekening maken en spelletjes spelen. Dit jaar brengt de Sint zelfs zijn eigen muziekbandje mee die originele sinterklaasliedjes spelen. Ook de pakjeskamer en hobbykamer van Sintklaas verhuizen mee naar Diest en jij mag er in rondsnuffelen en ontdekken!

Voor elk kindje uit de kleuter- en lagere school zal de Sint een speculaasje, een mandarijntje en een cadeautje meebrengen. De persoonlijke fotograaf van de Sint zal er ook bij zijn om een leuk portret te maken. Of je kan natuurlijk zelf ook een echte “Sintfie” nemen!

Programma

Van 13.30 tot 15 uur: Muzikale rondrit door het stad met paard en koets

Van 13.30 tot 18 uur: Sinterklaasfeest in de Lakenhalle. Alle activiteiten zijn gratis.

Om 15 uur: Aankomst van de Sint in de Lakenhalle

Van 15 tot 18 uur: De Sint ontmoeten, op de foto gaan en een cadeautje ontvangen.