Shanti Van Genechten ondersteunt met Kinderwens koppels die moeilijk of niet zwanger geraken Vanessa Dekeyzer

19 december 2019

11u58 1 Diest Er zijn in het Hageland heel wat mensen die dag en nacht onbaatzuchtig voor anderen in de weer zijn. Dat mochten wij ondervinden in onze gloednieuwe reeks ‘Merci voor de moeite’. Op onze oproep naar eventuele kandidaten voor deze reeks, kregen we massaal veel nominaties binnen. Wij gingen wekenlang op bezoek bij de geselecteerde bijzondere mensen. Het werden stuk voor stuk warme verhalen, waaruit duidelijk blijkt dat de wereld nog niet om zeep is.

Shanti Van Genechten uit Diest had een droom: vroedvrouw worden. Ze slaagde in haar studies en ging aan de slag, maar plots werd ze getroffen door een huid-en longziekte als gevolg van het contact met producten waarmee ze moest werken. “Ik moest mijn droomjob dus opgeven en dat heeft me aan het denken gezet. Zoveel mensen dromen ervan mama of papa te worden, maar om allerhande redenen lukt dat soms niet. Voor die mensen, wiens pijn vandaag door onze maatschappij te weinig erkend wordt, heb ik Kinderwens vanuit Diest opgericht samen met professor Lode Godderis.”

