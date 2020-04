Serviceclubs slaan handen in elkaar en schenken 58 laptops aan de lagere scholen DDH

27 april 2020

12u36 0 Diest De Diestse serviceclubs slaan de handen in elkaar en schenken 58 nieuwe laptops aan de stad, die ze op haar beurt verdeelt over de lagere scholen. Op die manier willen ze kansarmere kinderen helpen zodat die aan boord blijven nu de leerstof tijdens de coronacrisis online wordt aangeboden.

Het was schepen Pascale Vanaudenhove die eerder een oproep deed om oude laptops en tablets te schenken aan de stad en zo kinderen te helpen die er zelf geen kunnen kopen. Verschillende Diestse service clubs werkten samen met de I3 groep - een bedrijf dat zich bezighoudt met IT integratie in klas- en vergaderruimten - en schenken nu 58 gloednieuwe laptops aan de stad.

Het gaat om Rotary Diest, Lions Club, Leo Club, Kiwanis, Ladies Circle, Rotaract, Inner Wheel, 41 Club en Ronde Tafel. De laptops werden intussen al aan de stad overhandigd, waar medewerkers een basisconfiguratie installeren op elke laptop vooraleer ze aan de scholen worden gegeven.