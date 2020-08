Senioren mogen toch op sporteldag DDH

10 augustus 2020

17u26 0 Diest Ondanks de coronacrisis mag de sportieve seniorendag op 15 september in Diest toch doorgaan, weliswaar onder een aantal extra veiligheidsmaatregelen.

Op dinsdag 15 september gaat tussen 13.30 en 15.30 uur de regionale sporteldag voor senioren gewoon door in de stad. In samenwerking met Sportregio Winge – Demervallei organiseert de sportdienst vier sportactiviteiten met name fietsen, wandelen, dansen en een spelletje petanque. Je moet wel op voorhand inschrijven en dat doe je door je naam en de gekozen activiteit door te mailen naar dirk.hylen@sport.vlaanderen of te bellen naar het nummer 015/61.82.68

Vanzelfsprekend gelden ook hier extra coronamaatregelen. Deelnemers moeten hun eigen eten meebrengen, net als hun drinken en sportmateriaal. De sporten werden ook gekozen in functie van de social distancingregels, die ook hier gerespecteerd moeten worden.

Het event gaat door in en aan ontmoetingsplaats CC Den Amer, langs de Nijverheidslaan 24 in Diest en is gratis.