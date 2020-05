Segers & Balcaen versnijdt en verpakt zeventig procent van de Belgische mondmaskerfilters DDH/TVP

07 mei 2020

17u49 0 Diest Het familiebedrijf Segers & Balcaen, met afdelingen in Diest en Liedekerke, mag zestien miljoen mondmaskerfilters maken. Het bedrijf werkt hiervoor in opdracht van het Waalse Deltrian dat de opdracht kreeg van de overheid en het basismateriaal aanlevert. In Diest draaien ze nu de klok rond om alle filters klaar te hebben eind mei.

De Belgische overheid vertrouwt hen nu het klaarmaken en het distribueren toe van 16 van de in totaal 22 miljoen benodigde mondmaskerfilters. Hiervoor moesten ze in de vestiging in Diest wel een nieuw productieproces uitdokteren. “Het was geen sinecure om ons op zo korte termijn aan een nieuw product aan te passen. We hebben aangetoond dat we over een flinke dosis veerkracht beschikken om met creatief denken snel een vernieuwend én uniek productieproces op poten te zetten. Als Vlaams familiebedrijf hebben we onze agiliteit en flexibiliteit getoond en dit project binnen enkele dagen op de rails gekregen, mét de officiële goedkeuring van minister Koen Geens. We appreciëren dan ook dat hij het licht zo snel op groen zette”, vertelt plant manager Philip Bellemans.

De filterdoeken, die straks bij de bevolking terechtkomen, zijn gemaakt uit nanofilterend materiaal en weren deeltjes van een diameter van minder dan 1 micrometer. Tegelijk laten ze een vlotte ademhaling toe en zijn ze wasbaar. Het Waalse bedrijf Deltrian levert het materiaal aan op grote rollen en Segers & Balcaen versnijdt en verpakt ze in hun vestiging in Diest. “Vanzelfsprekend gebeurt dit op een kiemvrije manier. De versnijding en het verpakken gebeurt in één beweging zonder dat er sprake is van menselijk contact met het product. Hierdoor bestaat er natuurlijk ook geen risico op contaminatie. Zonder deze Waals-Vlaamse samensmelting was er geen filterdoek voor elke Belg. Door de flexibiliteit van 2 kmo’s kunnen we dit bewerkstelligen”, zegt R&D manager Frederik Balcaen die blij is met de extra opdracht die het bedrijf hierdoor krijgt in deze toch wel “vreemde tijden”. “We hebben extra mensen ingezet en werken de klok rond om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Natuurlijk is dit extraatje zeer welkom maar het is nu ook niet meteen de business of a lifetime. Door het hamsteren van Vlaanderen hadden we de voorbije weken ook al een piek in de productie van verpakkingsmaterialen voor voeding, maar wat de toekomst brengt weet niemand. Ik denk dat we nog vreemde en onzekere tijden tegemoet gaan”.

Intussen gingen er al 3 miljoen filters de deur uit en als alles goed gaat zullen de 16 miljoen filters klaar zijn voor verdeling eind mei. Het leger verdeelt dagelijks de filters naar alle provincies van waar het naar steden en gemeenten gaat om uiteindelijk bij iedereen thuis te belanden.

Segers & Balcaen, met afdelingen in Diest en Liedekerke, is één van de grote spelers op de West-Europese markt van flexibele verpakkingen voor diepvriesvoeding, verse voeding, e-commerce en technische folietoepassingen voor nichemarkten. Het bedrijf kan rekenen op 50 jaar ervaring en mag onder zijn klanten spelers als Coca-Cola, DHL, McCain en AB Inbev rekenen. De firma heeft zo’n 150 medewerkers in dienst op de twee vestigingsplaatsen en haalt een jaarlijkse omzet van 36 miljoen euro.

In oktober raakte overigens bekend dat de firma de gemeenteloods in de Nijverheidszone Begijnenmeers in Liedekerke had aangekocht voor 770.000 euro. Het perceel van 32,5 are grenst aan het perceel van de verpakkingsproducent en werd op 750.000 euro geschat. Volgens het bestuur kocht de firma de gemeenteloods omdat er uitbreidingsplannen waren. De firma zelf heeft hierop nooit willen reageren. Momenteel wordt het gebouw nog gebruikt door de gemeente Liedekerke.