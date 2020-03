School “De Prins” toch op skitrip naar Italië, ondanks coronavirus Dirk Desmet

02 maart 2020

20u54 0 Diest Een veertigtal leerlingen van de middelbare school “De Prins” in Diest zijn zondagavond vertrokken op skistage in Noord-Italië. In het land woedt het coronavirus fel maar volgens de directie zou er geen reden tot paniek zijn. Ibn Reniers is een van de leerlingen die mee is en zijn ouders zijn er toch niet helemaal gerust in.

De ouders werden naar eigen zeggen goed gebrieft door de directie. “Volgens de directie hadden ze contact met binnenlandse- en buitenlandse zaken en is er geen reden tot ongerustheid maar het blijft toch je kind, he”, zegt mama Tiny Goos.

Ook directrice Marie Van Oudenhove is er gerust in: “Om de 2 à 3 jaar organiseren wij een skitrip want het gaat om leerlingen in de richting ‘Lichamelijke Opvoeding en Sport’ en dus behoort dit tot het leerplan. Wij hebben tijdens de vakantie echt wel overleg gehad met de overheidsinstanties en het lijkt allemaal veilig. Daarom ook dat we hen laten gaan. Indien blijkt dat de situatie verandert, zullen wij onmiddellijk ingrijpen. De meeste ouders hebben begrip en eentje wilde niet dat hun kind mee ging maar ook daar hebben we begrip voor”, zegt ze.

Mama Tiny Goos vond het alvast niet makkelijk om haar zoon te laten mee gaan maar anderzijds beseft ze ook dat het zijn droom is en er voluit wil voor gaan. “Hij volgt de richting sport en dit is een werkstage waarop ook punten worden uitgedeeld. Ik begrijp heel goed dat paniek hier niet echt helpt maar je bent er toch mee bezig”, gaat ze verder.

Ingelicht via Smartschool

De school organiseerde geen speciale informatievergadering maar volgens de ouders is dat ook niet echt nodig. “We werden goed ingelicht via Smartschool want zo gaat dat vandaag”, zegt de mama die wel advies vroeg van haar huisarts. “Ik heb onze huisdokter gebeld en die stelde mij gerust. Natuurlijk zullen we bij zijn thuiskomst extra aandacht hebben voor eventuele symptomen en zullen dan meteen reageren indien nodig. Mijn grootste bezorgdheid is dat hij daar in quarantaine moet blijven indien het fout loopt”, besluit de mama die zelf net terug is van een skivakantie met haar gezin. “Wij gingen naar Oostenrijk”, lacht ze opgelucht.

De betrokken schepen Pascale Vanaudehove is er ook redelijk gerust in. “Ik ga ervan uit dat het een weloverwogen beslissing is en dat de directie geen risico’s neemt”, zegt ze hierover.

Buitenlandse zaken geeft alvast geen negatief reisadvies voor de regio omdat het skigebied zo’n 300 kilometer verwijderd is van de besmette regio rond Lombardije ligt.