School De Prins maakt nu

ook gezichtsmaskers DDH

03 april 2020

10u10 0 Diest In basisschool De Prins in Diest maken ze nu ook gezichtsmaskers. Ze reageren hiermee op een oproep van Makers Against Corona. Eerder maakte het Damiaaninstituut in Aarschot ook al dergelijke maskers.

Makers Against Corona is een gezamenlijke inspanning van leveranciers en makers voor het produceren en afleveren van materiaal zoals gelaatsschermen, en dat voor diegenen die dit het meest nodig hebben. Coördinator Timmy Swinnen en begeleider Kurt Beheydt van de school De Prins zagen de oproep en reageerden. “Op de vraag naar organisaties die over lasercutters beschikken, konden we snel antwoorden! We beschikken in onze zogenaamde ‘Makerspace’ op onze campus Boudewijnvest over een nieuwe lasercutter die we maar al te graag in werking zetten om ons steentje bij te dragen”, zegt Timmy.

Materialen kregen ze van de initiatiefnemers, net als de patronen die nodig zijn om de juiste vormen te snijden. De eerste maskers zijn inmiddels al gemonteerd en staan klaar om verzonden te worden. Wie een masker wilt, vraagt dit aan via de website van de initiatiefnemers.