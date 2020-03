Scholengroep Adite verwacht ruim 50 leerlingen per basisschool in de opvang en werkt afstandsonderwijs uit voor secundaire scholen DDH

15u56 0 Diest Scholengroep Adite - die de gemeenschapsscholen bundelt in Diest, Aarschot en Tessenderlo – verwacht maandag heel wat leerlingen in de opvang en werkt dan pakketten uit om afstandsonderwijs in te richten.

“Wij bundelen alle gemeenschapsscholen: zowel de basisscholen als die in het secundaire onderwijs. In het secundaire verwachten we geen grote toevloed in de opvang. Daar gaat het om 2 tot 3 leerlingen per school. In onze basisscholen daarentegen zullen er veel meer kinderen opdagen. Vrijdag hadden we een inschrijvingsformulier online gezet. Op basis van de nu al ingeschreven leerlingen gaat het toch om 1 op 4 kinderen die aanwezig zullen zijn. Dat wil zeggen dat er in elke school toch ruim 50 leerlingen worden opgevangen”, vertelt coördinerende directrice Ann Scheys.

De scholengroep onderzoekt ook de mogelijkheid om afstandsonderwijs in te richten in het secundaire. “Maandag zitten alle teams samen om te kijken hoe we dit gaan organiseren. We willen alle vakken kunnen aanbieden en niet alleen maar wiskunde en Nederlands. Ook creatieve en zingevende vakken moeten in het pakket vervat zitten. Ook voor de basisscholen overleggen we maandag hoe we de leertijd in de komende weken kunnen invullen”, gaat Scheys verder.

Nieuwe leerstof aanbieden is alvast niet aan de orde. “Dat zou niet ideaal zijn inzake het gelijke onderwijskansenprincipe, hé”, besluit de directrice.