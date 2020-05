Scholengemeenschappen betalen tienduizenden euro’s extra aan veiligheidsmaatregelen bij het heropenen van de poorten DDH

17 mei 2020

17u15 1 Diest Het heropenen van de scholen kost de scholengemeenschappen in het Hageland veel extra geld want er moeten heel wat bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen worden. De kosten lopen dan ook in de tienduizenden euro’s. Dat dit pijn doet hoeft geen betoog en de gemeenschappen hopen dan ook op steun van de overheid.

Adite scholengemeenschap: 50.000 euro alleen om reizen terug te betalen

Ook bij de Adite schoolgemeenschap, goed voor 12 scholen in de regio, moeten ze in de coronabuidel tasten om de extra - en onvoorziene - kosten te betalen. Een eerste aankoop tijdens de lockdownperiode van handgel, dispensers, mondmaskers en andere maatregelen waren goed voor 15.000 euro maar met het heropstarten van de scholen vorige vrijdag komen daar nog heel wat extra kosten bovenop. De markeringslinten kosten 800 euro, de extra mondmaskers 7.000 euro en voor de bijkomende dispensers en ontsmettingsproducten (in de scholen wordt alles 2 tot 4 keer ontsmet) moet Adite nog 10.000 euro extra ophoesten. Alles bij mekaar gaat het om 85.000 euro en dat is zonder de extra onkosten voor de poets.

Alleen voor de terugbetaling van de reizen hebben we het over 50.000 euro. Wij hebben er voor gekozen om die kosten niet te verhalen op de ouders en nemen dat voor onze rekening Directeur Ann Scheys

“Een bijkomende kostenpost is de verhoging van de normale poetsfrequentie. De externe poetsfirma kuist alle gebruikte lokalen, gangen en traphallen twee keer per dag met nat in plaats van een keer in normale tijden”, zegt coördinerend directeur van de Adite groep Ann Scheys. Volgens Scheys is ook de kost van het annuleren van de geplande reizen en andere kosten die niet konden gerecupereerd worden een dure onvoorziene kostenlast. “Alleen voor de terugbetaling van de reizen hebben we het over 50.000 euro. Wij hebben er voor gekozen om die kosten niet te verhalen op de ouders en nemen dat voor onze rekening”, besluit ze.

KSD scholengemeenschap: 75.000 euro

Eenzelfde optelsom bij de KSD schoolgemeenschap, die tienduizenden euro’s extra spendeerde aan het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen. KSD investeerde voor haar elf scholen onder andere in 500 liter alcoholgel, 250 liter ontsmettingsmiddel, de huur van 26 mobiele wastafels, 1.700 mondmaskers (zowel wegwerpmodellen als wasbare), 240 gezichtsmaskers, 1.000 handschoenen en 160 plexischermen. “De kost blijft onder de 50.000 euro maar wanneer ik de misgelopen inkomsten meeneem in het verhaal - dat zijn tenslotte ook coronakosten - eindigen we rond de 75.000 euro meerkost”, analyseert algemeen directeur Luc Peirelinck de situatie

Huurprijzen wastafels verviervoudigd

In de kostprijs zitten bij KSD ook de aankopen van de nodige middelen voor wanneer straks ook het het 2de en 4de middelbaar mag heropstarten. “De grootste kost is wellicht de huur van de wastafels. Aan het begin van de crisis kon je die huren voor 15 euro per week, vandaag lopen de prijzen op tot het viervoudige. Anderzijds hebben we ook kunnen besparen op een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo maakten wij zelf faceshields en plexiwanden die je anders moet gaan kopen in de winkel en waarvoor je dan meer betaalt. Wij moesten alleen de materialen kopen want wij beschikken over de nodige machines om dit zelf te produceren”. Peirelinck hoopt alvast dat de overheid op een of andere manier zal tegemoet komen.