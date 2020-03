Scholen van de “Adite” scholengemeenschap krijgen vaanf woensdag afstandsonderwijs DDH

16 maart 2020

18u37 3 Diest De scholen van de Adite scholengemeenschap installeren vanaf woensdag een afstandsonderwijs. Alle verantwoordelijken vergaderden hierover maandag en hebben een plan klaar. De Adite scholengemeenschap overkoepelt scholen in Diest, Aarschot en Tessenderlo.

Het afstandsonderwijs wordt ingevoerd in zowel de basisscholen als in het secundair onderwijs en werkt in eerste instantie via smartschool. “Via dit forum zullen de leerlingen instructies krijgen. De docenten zullen tijdens bepaalde uren ook inloggen zodat de leerlingen met hen kunnen communiceren”, legt coördinerend e directrice Ann Scheys uit.

Bedoeling is dat de leerlingen een halve dag voor school bezig zijn en dat alle vakken aan bod komen. “Natuurlijk gaat het over wiskunde, Nederlands en Frans maar ook godsdienst of zedenleer komen aan bod, net als knutselen. Het lerarenkorps kreeg ook uitleg over hoe ze een filmpje kunnen maken en het kunnen uploaden voor de leerlingen. Docenten kunnen een uitleg inspreken en tegelijkertijd hun hun scherm opnemen. Op die manier kunnen ze ook met een cursor of pijltje op het scherm aanduiden wat ze precies bedoelen”.

Echt nieuwe leerstof gaan de docenten niet geven maar zogenaamde pre-instructies komen wel aan bod. “Dat zijn inleidende lessen op de materie die de jongeren krijgen zodra de scholen weer open gaan. Maar ook herhalingen bijvoorbeeld staan op het programma”, gaat de directrice verder.

Ook in de basisscholen wordt smartschool gebruikt voor het afstandsonderwijs maar ook tools als Bingel, waarbij kinderen spelenderwijs leren, zullen gebruikt worden.

“We vragen onze docenten ook om de kinderen te blijven motiveren. Wanneer een leerling te weinig deelneemt, zullen we de ouders contacteren om te kijken hoe we hem of haar kunnen motiveren”, besluit Scheys.

Ook het Sint-Jozefcollege van de Arcadia scholengemeenschap werkt aan een plan om vanaf woensdag afstandsonderwijs te organiseren.