Scholen sturen leerlingen op weg naar huis voor Dwars door het Hageland arriveert Tom Van de Weyer

20 juni 2019

14u15 0 Diest De basisscholen in Diest gaan vrijdag vroeger dicht en brengen leerlingen samen op afhaalpunten. Zo blijven ze de aankomst voor van Dwars door het Hageland. De koers is een beproeving voor het verkeer rond de stad. Het stadsbestuur zet zwaar in op signalisatie.

Dwars door het Hageland, live uitgezonden op één, is onbetaalbare reclame voor Diest. De hele namiddag is de stad in de Vlaamse huiskamers te zien. De koers maakt vier lussen rond Diest. De eerste doortocht van de renners wordt verwacht rond 13.30 uur. De finish op de Citadel is voorzien rond 18 uur. Maar in de namiddag is ook de uitstroom bezig van de scholieren.

Bij de editie van vorig jaar legde het lussenparcours een strik rond de scholen. Het verkeer werd opgehouden op de ring en de toegangswegen. Dit jaar wordt de verkeerssituatie nog meer bemoeilijkt door de wegenwerken die bezig zijn in de Omer Vanaudenhovelaan.

“We verwachten grote verkeershinder”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “We hebben een externe firma in de arm genomen die signalisatie plaatst op alle wegen naar Diest. Dit gebeurt zelfs al op de autosnelweg, nabij de afritten. 35 politieagenten op en rond het parcours in Diest en Scherpenheuvel coördineren de omleidingen.” De stad zet alle mogelijke informatiekanalen in. Bewoners kregen een brief en tot donderdag was een telefonisch informatiepunt beschikbaar.

Onder begeleiding

Ook de scholen anticiperen op de verkeersdrukte die ze vorig jaar doorstonden. “Toen moesten we na schooltijd opvang voorzien, want veel ouders geraakten met grote moeite tot bij de schoolpoort”, zegt Els Claes, algemeen directeur van KSD. “Vrijdag sluiten we vanaf 12 uur de campus in de Vissersstraat. De kleuters, de eerste en tweede graad wandelen onder begeleiding naar de campus Sint-Jan in de Peetersstraat. Die is nog redelijk bereikbaar met de wagen. Kinderen die toch niet thuis zouden geraken begeleiden we naar de buitenschoolse kinderopvang. We laten niemand op straat staan.”

Ook voor de leerlingen van de Warandeschool en De Bremberg is het maar een halve dag school. “Onze gemeenschappelijke bus, die ook de kinderen van het Klaverblad in Scherpenheuvel ophaalt, zat vorig jaar vast in de file. Dit keer is de bus al onderweg rond 12.30 uur en blijven we de koes voor”, zegt directeur Rebecca Motmans van De Bremberg.

De leerlingen van freinetschool De Pit verzamelen na schooltijd in de Vervoortstraat. “Dat ligt buiten de ring en de verkeersdrukte”, zegt directeur Ewoud Huls. “Ouders kunnen hun kinderen daar ophalen. We hebben ook afspraken met ouders die hun kind al om 12 uur op school komen halen.” In de Kleine Prins wordt geen volledige dag les gegeven, maar zijn alternatieve taken voorzien. “We hebben sowieso naschoolse opvang tot 18 uur”, zegt algemeen directeur Gert Van Passel.