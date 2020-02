Schildertalent van eigen bodem Hans Laagland stelt tentoon Dirk Desmet

21 februari 2020

15u47 0 Diest Zaterdag opent in Diest een tentoonstelling rond kunstenaar Hans Laagland. De man heeft een atelier net buiten de stadsgrenzen in Scherpenheuvel-Zichem en specialiseerde zich als kunstschilder in stillevens, portretten en naakten.

Laagland zet zich af tegen de heersende trend en keert terug naar de klassieke normen, gebaseerd op de natuur. Volgens de tentoonstellingtekst is de man gekend om zijn boodschap van pracht en die mag volgens hem best inhoudsloos zijn.

Laagland wordt weleens beschouwd als een nieuwe oude meester. In die zin dat hij schildertechnisch kan concurreren met schilders als Rubens en Van Dyck, aldus de kenners. Tot zondag 19 april kan je zelf oordelen in het stadsmuseum “De Hofstadt”, Grote Markt 1 in Diest. Je kan de kunstenaar ook ontmoeten tijdens een wandeling naar zijn atelier op 15 maart. Die start om 13.30 uur aan het stadsmuseum en is tien kilometer lang.

De tentoonstelling is dan weer open elke dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 11 tot 17 uur. In het weekend kan je er terecht van 13 tot 18 uur. Op 29 maart en paaszondag blijven de deuren gesloten. Meer informatie krijg je op de website van de stad www.diest.be of op het nummer 013/35.32.09. Je kan ook een mail sturen naar museum@diest.be.