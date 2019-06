Schilderijen van Theodoor Van Loon worden gerestaureerd in de Begijnhofkerk Tom Van de Weyer

12 juni 2019

De Vier Evangelisten van Theodoor Van Loon in de Sint-Catharinakerk in het begijnhof worden ter plaatse gerestaureerd. Je kan de restauratie van de schilderijen in de kerk bekijken elke dag tussen 13.30 en 17 uur, behalve op maandag. Er hangen vier digitale infozuilen waar je uitleg vindt over het leven en werk van Van Loon, een tijdgenoot van Rubens.

De restaurateurs geven zelf een woordje uitleg op zondag 16 juni , 14 juli, 11 augustus en 8 september telkens tussen 14 en 16 uur. De toegang is gratis.

Toerisme Diest organiseert een themawandeling waarbij de gids vertelt over de nalatenschap van Van Loon. Deze wandeling gaat door op 30 juni, 28 juli, 25 augustus en 29 september, telkens om 15 uur. De prijs per persoon is drie persoon. Info en reservatie bij Toerisme Diest.