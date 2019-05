Schepen Vande Reyde verkozen in Vlaams Parlement, maar toch bedrukt: “We moeten ongenoegen bij de kiezer wegnemen” Tom Van de Weyer

16u13 0 Diest Maurits Vande Reyde (33) is zondag verkozen voor het Vlaams Parlement. De Diestse schepen van Financiën en Lokale economie haalde voor Open Vld 6.155 voorkeurstemmen en mag naar Brussel. Toch is hij bedrukt door het zwakke resultaat van zijn partij en de opmars van het Vlaams Belang.

“Gefeest heb ik zondag niet. De algemene verkiezingsuitslag stemt me somber. Er is veel ongenoegen bij de burgers. We gaan hard moeten werken om hier een antwoord op te bieden”, zegt Vande Reyde. “Woensdag sta ik weer op de markt van Diest om met mensen hierover te praten.”

In oktober werd hij schepen in Diest. Een halfjaar later maakt hij de sprong naar het Vlaamse niveau. “Dit is een moeilijk moment om in de hogere politiek te stappen, maar ik ben strijdvaardig.”

Voltijds

“Voortaan ben ik voltijds politicus. In het Vlaams Parlement ga ik me richten op de zaken waar ik als schepen ook mee bezig ben, zoals het persoonsgebonden budget voor mensen met een beperking en de lokale handelaars in onze provincie. Voor Diest zal ik in Brussel dossiers bepleiten als mobiliteit en het nieuwe ziekenhuis.”