Schepen Vande Reyde niet blij met kritiek van oppositie: “Ik raad hen cursus begroting voor beginners aan” DDH

05 oktober 2020

15u30 0 Diest Schepen van financiën Maurits Vande Reyde ( Open Diest) haalde op de jongste gemeenteraad in Diest uit naar de N-VA oppositie, die in de media kritiek had op het meerjarenplan waar volgens hen nieuwe uitgaven gepland werden die niet voorzien waren. “Ze zouden beter een cursus begroting voor beginners volgen dan onwaarheden te vertellen”, reageert de schepen nu.

“De voorzitter van N-VA Diest John Haex had eerder gezegd dat de begroting van Diest met 13,5 miljoen euro zou verslechteren en er voor hetzelfde bedrag nieuwe investeringen zouden zijn gepland, die niet langs de gemeenteraad waren gegaan. Ik viel van mijn stoel toen ik deze analyse las. Er is daar niets van aan. Er is enkel een voortgangsrapportage gepresenteerd. Daarin staat niets nieuws. De aanpassing van het meerjarenplan volgt pas later. Het is des te erger als je weet dat N-VA beweert daarmee het Begijnhof te kunnen renoveren. Dat zijn leugens die een gemeenteraadsfractie onwaardig zijn”, zegt Vande Reyde.

Volgens de schepen durfde N-VA fractieleider Frederick Boone de woorden van zijn voorzitter niet te herhalen. “Het enige wat hij zei was dat ze vragen durfden te stellen maar ik noem hun uitlaten onwaar. Ze beweren doodleuk in de media dat onze begroting in het rood duikt en wij voor miljoenen ongedekte uitgaven doen, maar op de gemeenteraad trekken ze hun staart weer in. Ik raad hen een cursus begroting lezen voor beginners aan.”

“Klopt niet”, zegt opppositie

“Niets van aan”, zegt Boone. “Dat ik bang in een hoekje wegkroop of het debat niet durfde aan te gaan is totaal onjuist. Ik heb mij wel degelijk verdedigd en gezegd dat wij gewoon vragen hebben bij de situatie. Voordien zaten we qua schulden in de middenmoot onderaan, nu staan we bovenaan. Wij verkondigen geen leugens.”

Volgens de schepen is er helemaal geen verslechtering van het budgettair resultaat. “Integendeel, de cijfers van 2019 zijn sterk positief. Die voegen we nu toe aan de halfjaarlijkse rapportage over de meerjarenplanning, samen met de overgedragen investeringen. Niets meer, niets minder. De N-VA heeft trouwens die eindrekening van 2019 zelf mee goedgekeurd, zonder ze klaarblijkelijk te lezen. Ofwel is het onwetendheid, ofwel brengen ze bewust leugens naar buiten en beiden zijn even erg.”

Wordt zeker vervolgd.