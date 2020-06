Schepen test zelf toegankelijkheid nu de terrassen uitgebreid werden in Diest DDH

16 juni 2020

15u43 0 Diest Het was een opvallend beeld in Diest. Schepen voor lokale economie en toegankelijkheid Maurits Vande Reyde (Open Diest) liep met een kinderwagen door de straten om te kijken of er een vlotte doorgang kan gegarandeerd worden langs de winkels en horeca, nu daar speciale coronamaatregelen gelden.

Handelaars krijgen tijdens de zomermaanden de ruimte om extra terras op het openbaar domein te zetten maar voor Vande Reyde is een goede toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en kinderwagens heel belangrijk. Precies daarom ging hij het proefondervindelijk testen. “Ik hou van onze horeca en laat ze graag hun ding doen maar ze weten ondertussen wel dat, wanneer het over toegankelijkheid gaat, ik weinig compromissen sluit”, zegt Vande Reyde. “Mensen met een rollator, kinderwagen of in een rolstoel moeten overal door kunnen. Daar kunnen we echt niet op toegeven. Op sommige plaatsen was dat de afgelopen week moeilijk. Ik ga liever persoonlijk langs om het belang van toegankelijkheid duidelijk te maken. Met een kinderwagen is dat meteen visueel tastbaar. Het is trouwens een heel compact type kinderkoets. Als dit al moeilijk gaat, weet je dat het voor mensen in een rolstoel onmogelijk is om door te gaan”.

Zelf een zus in een rolstoel

Vande Reyde heeft zelf een zus die in een rolstoel zit en zet dan ook hard in op toegankelijkheid. “We hebben nu voor het eerst in de geschiedenis iemand binnen onze stadsdiensten die een langetermijnvisie uittekent en opvolgt in verband met toegankelijkheid. De G-kracht adviesraad doet op dat vlak ook uitstekend werk en dat is belangrijk. Je gaat niet meteen alles voor iedereen toegankelijk maken maar een mentaliteitsverandering dringt zich op. Mensen doen nadenken over het probleem is al heel veel gewonnen. Sanctioneren is niet meteen aan de orde en is volgens mij is dat echt de laatste stap voor de horcecahouder die er hardnekkig geen rekening mee houdt”.

De meeste horeca-mensen zijn heel begripvol en zoeken samen met ons naar oplossingen Schepen Maurits Vande Reyde

Je zou kunnen denken dat de schepen bij de horcecahouders niet meteen de meest geliefde figuur is maar dat valt eigenlijk vrij goed mee. “De meesten zijn heel begripvol en zoeken samen met ons naar oplossingen. We geven hen nu ook volop de ruimte om terrassen te plaatsen op alternatieve locaties. Heel zelden heb ik wel eens een stevige discussie met hardleerse overtreders. Ik ga dat niet uit de weg. Ze weten ook wel dat ik het doe om hen te beschermen. Het politiereglement is heel duidelijk. Als je de doorgang niet respecteert, riskeer je boetes.”