SB Diest ontvangt 628.000 euro transformatiesteun van Vlaamse overheid. DDH

05 juni 2020

15u53 0 Diest Het verpakkingsbedrijf SB Diest krijgt van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits 628.000 euro transformatiesteun omdat ze fors innoveren en veel aandacht hebben voor opleidingen voor het personeel. SB Diest maakt verpakkingsmateriaal en post- en e-commerce zakken die wereldwijd verkocht worden. In de toekomst wil het bedrijf inzetten op dunnere folieverpakkingen en zo het gebruik van plastic verminderen en meer materiaal recycleren en verwerken.

SB Diest vervaardigt voornamelijk verpakkingsmateriaal voor de non-voedingssector. Jaarlijks produceren ze 80 miljoen post- en e-commerce zakken voor heel wat bedrijven waaronder DHL, La Redoute en quasi alle composietproducenten in Europa.

Zusterbedrijf Segers & Balcaen zet hard in op het verder vergroenen en werkt een circulair economisch model uit. “We moeten stoppen met plastiek te maken dat op het einde verbrand wordt. De enige manier om daaruit te geraken is recyclage en een circulaire economie”, zegt algemeen directeur van SB Diest Gracy Ramont. Concreet willen ze de folie dunner maken om zo het verbruik van plastiek te verminderen maar ze willen ook meer materiaal recycleren en niet- recycleerbaar plastiek recycleerbaar maken, dat met behoud van de technische eigenschappen. Het bedrijf investeert hiervoor ruim 4,2 miljoen in nieuwe infrastructuur en opleidingen. “Het is de bedoeling om in 2021 postzakken te produceren met gemiddeld 80% gerecycleerd materiaal, Europa legt de norm op 55% in 2025”, gaat Ramont verder.

De Vlaamse overheid beloont hen nu voor al die inspanningen. “SB Diest neemt momenteel een toppositie in op het vlak van verpakkingsmateriaal. Via innovatie en circulaire economie kiest het bedrijf resoluut voor meer duurzaamheid om internationaal nog meer kansen grijpen. Vlaanderen kent 628.000 euro toe als steun voor de investeringen en de opleiding van het personeel”, zegt Crevits. Recent nog heeft Segers & Balcaen, in één maand tijd, 16 miljoen filters voor mondmaskers versneden en verpakt. In het bedrijf werken 45 mensen en in de toekomst zouden er daar nog 10 bij komen.