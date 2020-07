Ruim 2 miljoen euro overschot op begroting DDH

02 juli 2020

18u13 1 Diest De stad Diest sluit de periode 2014-2019 af met een begrotingsoverschot van 2,2 miljoen euro. De jaarrekening voor die termijn werd op de gemeenteraad goedgekeurd.

De lokale begroting werkt met meerjarenplannen, die 5 jaar duren. Het vorige begrotingsplan liep tot eind 2019. Die resultaten werden nu definitief voorgelegd en daaruit blijkt een overschot van ruim 2 miljoen euro. “De autofinancieringsmarge, een belangrijk cijfer in lokale begrotingen die de gezondheid van een stad op lange termijn weergeeft, staat zelfs met meer dan 6 miljoen euro positief. Begrotingen hebben vaak de naam technisch en ingewikkeld te zijn maar ze zijn ontzettend belangrijk. Je hebt steden en gemeenten die te veel geld uitgeven of veel schulden aangegaan zijn. Zij moeten nu de belastingen verhogen en dat is in Diest niet het geval. Integendeel we zijn zeer gezond en hebben middelen over om te investeren. Dat gaan we dan ook doen de komende jaren, onder meer in sport, de Citadel en onze deelgemeenten, zoals de SOK in Deurne”, legt schepen van financiën Maurits Vande Reyde (Open Diest) uit.

Impact van de coronacrisis de komende jaren

Anderzijds komen er ook grote uitdagingen op de stad af in de nieuwe begrotingsperiode 2020 -2025. Zo is er de stijgende pensioenlast van het personeel maar ook de coronacrisis heeft al heel wat extra geld gekost. “De kosten van de crisis bedragen al meer dan 500.000 euro. Dat zijn uitgaven die onder meer gemaakt werden voor de aankoop van mondmaskers voor inwoners en de triageposten bij het ziekenhuis. De effecten op onze belastinginkomsten zullen pas vanaf volgend jaar duidelijk worden. Veel inwoners zijn minstens tijdelijk werkloos geweest. Dat betekent een daling in onze inkomsten. We gaan dat niet compenseren door de belastingtarieven te verhogen maar zullen wel voorzichtig moeten zijn”, besluit Vande Reyde.