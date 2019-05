Rugproblemen van de kok dwingen Casa Iberico tot koerswijziging: geen à la carte meer, wel thema-avonden en afhaalmogelijkheid Vanessa Dekeyzer

23 mei 2019

14u01 0 Diest De beste paëlla van ons land kan je vanaf 1 juli op bestelling afhalen in het Mediterraans restaurant Casa Iberico. Zaakvoerders Tim Huygens en Sonja Hermans gooien het over een andere boeg, omdat chef-kok Tim met ernstige rugklachten kampt. Zo zal het bekende restaurant aan de Kautershoek enkel nog een viertal keer per maand geopend worden waarop er met een menu gewerkt wordt.

Casa Iberico is één van ‘anciens’ van Diest. Gestart als wijnhandel en wat later tapasbar is Casa Iberico vandaag uitgegroeid tot een gespecialiseerde wijnhandel in voornamelijk Spaanse en Portugese wijnen en een restaurant met mediterrane specialiteiten. “In 1995 hebben we de deuren van het restaurant open gedaan en tot nu hebben we keihard gewerkt voor onze klanten”, vertelt Tim. “Dat houdt ook in dat ik natuurlijk heel lange dagen en soms ook nachten in de keuken heb doorgebracht. Dat resulteerde in rugpijn. Die is de laatste tijd sterk toegenomen, met zelfs gevoelsuitval in de benen. De dokters durven niet te opereren, omdat de risico’s te groot zijn. Dus stond ik voor de keuze: ofwel stoppen met het restaurant ofwel er een nieuwe richting aan geven. Samen met mijn vrouw Sonja heb ik voor de tweede optie gekozen, omdat we onze zaak niet willen opgeven.”

Thema-avonden

Het à la carte-restaurant wordt wel opgedoekt. “We gaan voor enkele thema-avonden en degustaties op enkele dagen in de maand”, zegt Sonja. “Dat kan even goed door de week of in het weekend zijn. De data zullen op onze website meegedeeld worden. Daarnaast blijven feestjes vanaf 12 personen mogelijk op aanvraag. Vandaag kan je al beperkt gerechten afhalen en die service willen we nu eigenlijk verder promoten. We werken daarbij wel op bestelling. Het is dus niet zo dat je gewoon de winkel kunt binnenkomen en je gerecht kunt meenemen. Op onze website zal het gamma aan afhaalgerechten verschijnen en dan kan je bestellen. Ook onze wijnhandel blijft bestaan.”

Jaarlijks komen er mensen uit Knokke naar hier afgezakt enkel en alleen om paëlla te eten Tim en Sonja

Casa Iberico is al vele jaren een vaste waarde in de gezaghebbende restaurantgids Gault&Millau, die de zaak in 2011 ook verkoos tot ‘Mediterraan van het jaar’. “Onze paëlla raakte tot ver gekend toen men er in 2010 in De Zevende Dag plots een reportage over maakte naar aanleiding van het feit de Knack Weekend bij ons terecht kwam in de zoektocht naar de beste schotel paëlla”, vertelt Tim. “In de ongeveer vijf minuten durende uitzending bleef onze telefoon maar rinkelen. We hadden voor het einde ervan zeker 19 reservaties. Tot op vandaag blijven we gekend voor onze paëlla. Zo komen er jaarlijks zelfs mensen speciaal afgezakt uit Knokke enkel en alleen om hier paëlla te komen eten. Dat is toch schitterend, zeker gezien ik een Vlaming ben! Goede paëlla maken is dus geen nationaliteitenkwestie (lacht).”

Het Pinksterweekend is meteen ook het laatste weekend dat je terecht kan in het à la carte restaurant. Vanaf 1 juli gaat het nieuwe concept van start. Meer info kan je vinden op de website www.casaiberico.be en via de nieuwsbrieven.