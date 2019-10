Rouwregister voor Marieke ‘Wielemie’ Vervoort in stadhuis van Diest Kristien Bollen

22 oktober 2019

21u03 26 Diest De stad Diest opent woensdag een rouwregister voor rolstoelatlete en paralympisch kampioene Marieke Vervoort (40), die dinsdagavond is overleden na euthanasie.

Wielemie leed aan een onomkeerbare verlammingsziekte, waarbij ze ondraaglijke pijnen moest trotseren. “Marieke kan een voorbeeld zijn voor veel mensen die het moeilijk hebben vanuit hun medische of sociale situatie”, reageert burgemeester Christophe De Graef. “Ze bleef er steeds in geloven en telkens een doel vastleggen, hoe moeilijk soms ook.”

Rouwregister

In het atrium van het stadhuis ligt een rouwregister. Vanaf nu woensdag om 9 uur tot maandag 28 oktober om 12.30 uur kan je het komen tekenen tijdens de openingsuren. Dat kan ook online op de website van uitvaartcentrum Papillon: www.papillonuitvaartzorg.com. Het rouwregister wordt uiteindelijk aan haar nabestaanden overhandigd.

Laatste groet

Je kan Wielemie ook een laatste groet brengen op maandag 28 oktober tussen 18 en 20 uur in Hof te Rhode, Rodestraat 7 in Schaffen bij Diest. De begrafenisplechtigheid vindt plaats in intieme kring.