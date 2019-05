Rotary Diest rijdt mee in de 1.000 km voor Kom tegen Kanker Tom Van de Weyer

23 mei 2019

Rotary Diest neemt op 1 juni deel aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Dit jaar is Schaffen de ‘middagstad’ van de grote fietstocht. Op het vliegveld worden de fietsers verwelkomd in een evenementendorp met animatie en optredens.

Rotary Diest rijdt met twee teams mee in de 1.000 km, die vertrekt in Mechelen. Het zijn de enige teams uit Diest en daarom mogen ze als eerste aankomen in hun middagstad. De Rotary heeft een drankenstand voorzien op het vliegveld. De opbrengst gaat geheel naar Kom op tegen Kanker.