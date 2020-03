Rotary club schenkt 1.000 euro aan vzw Buurthuis Onder Ons DDH

23 maart 2020

11u43 0 Diest De Rotary club van Diest schenkt 1000 euro aan de vzw Buurthuis Onder Ons uit Scherpenheuvel. Ze doen dat nadat het buurthuis vorig jaar in het nieuws kwam omdat er onvoldoende middelen waren en het misschien zou moeten sluiten.

Het buurthuis werd opgericht in 2018 en probeert minderbedeelden te helpen, waaronder heel veel senioren. Zo brengt het buurthuis senioren samen om een praatje te maken, zorgt het voor vervoer van en naar de dokter of het ziekenhuis, voorziet het in een gratis kapper en geven ze regelmatig eten aan zo’n 100 mensen die het nodig hebben.

Voor de Diestse afdeling van de serviceclub was het initiatief lovend genoeg om bij te springen en te helpen. “Wij laten altijd de verantwoordelijken langskomen om een en ander uit te leggen. In dit geval was iedereen het meteen eens dat dit initiatief onze steun verdient”, vertelt Bert Kriekemans. De serviceclub schenkt 1.000 euro en dat is meer dan ze meestal geven voor dergelijke initiatieven. “Normaal geven we voor zo’n initiatief 500 euro maar iedereen vond dat dit meer verdiende en daarom besloten we het bedrag te verdubbelen.”

Initiatiefneemster Conny Valvekens kreeg, nog net voor de sluiting van alle horecazaken, de cheque overhandigd tijdens een vergadering van de serviceclub. Diezelfde avond werd Guy Swinnen, de frontman van “The Scabs”, erelid van de Diestse Rotary afdeling. “Hij bracht zijn gitaar mee en dat is natuurlijk heel fijn”, zegt Kriekemans lachend.

Rotary Club Diest, momenteel onder voorzitterschap van Ghislain Thijs, doet wel meer voor de lokale gemeenschap. Dit jaar gaven ze via “Innerwheel”, een enthousiaste club van dames met een hart voor moeders en kinderen in nood, nog 7.000 euro aan “De Schommel” in Averbode die ouders ondersteunt bij de opvoeding van hun kroost. Tijdens de kerstperiode organiseren ze ook een zogenaamd “feest met het hart” waarbij ze 350 minderbeelde inwoners van de regio Diest/Scherpenheuvel-Zichem een driegangen kerstmenu aanbieden.