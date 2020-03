Rotary Club Diest schenkt medisch hulpmateriaal aan triagepost DDH

25 maart 2020

15u08 0 Diest De Diestse afdeling van de Rotary Club schenkt medisch materiaal aan de stad voor de onlangs ingerichte triagepost waar mensen met coronasymptomen onderzocht worden, nadat ze telefonisch contact hadden met hun arts of het speciaal hiervoor opgestarte telefoonnummer, om zo de spoedafdelingen te ontlasten. De serviceclub belooft de komende dagen nog meer hulp.

De Rotary Club organiseerde de actie nadat de stad hen gevraagd had om hulp. “De burgemeester belde ons vorige week omdat de stad blijkbaar veel moeite heeft om aan noodzakelijke materialen te geraken die op dit moment meer dan schaars zijn. Alain Duriau is een van onze leden en actief in de farmaceutische distributie. Hij belde afgelopen weekend verschillende van zijn contacten zowel in binnen- als buitenland en hierdoor zijn we nu in staat om de nodige materialen aan te kopen en te schenken aan de stad”, legt oud voorzitter Bert Kriekemans uit.

Op die manier kon de serviceclub het grootste deel van de probleemproducten bestellen. Het gaat dan vooral om desinfectiemiddelen, saturatiemeters, alcoholgels en dergelijke. Rotary schonk woensdag al voor 2.000 euro materiaal aan de triagepost van het AZ Diest. Alain Duriau overhandigde het zelf aan burgemeester Christophe De Graef, preventie-ambtenaar Karolien Winderix en interim diensthoofd Luc Demyttenaere. Vanzelfsprekend waren die heel blij met het cadeau van de serviceclub.

Rotary Diest hoopt de volgende dagen nog meer klinisch materiaal te kunnen schenken aan de triagepost die dienstdoet voor Diest en zes andere gemeenten.

Enkele leden van de Rotary club engageerden zich intussen ook om mondmaskers te maken voor de verschillende organisaties in Diest die daar nood aan hebben, net als leden van de Diestse Lion Club.