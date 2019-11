Rood is vandaag dé kleur in de Rode Neuzen School KSD Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

13u50 0 Diest Katholieke Scholen Diest zetten de voorbije weken heel wat acties op poten om Rode Neuzen Dag te steunen. Zo konden de leerlingen bijvoorbeeld voor slechts 0,50 euro een gok doen naar de hoeveelheid snoepjes in de snoepbol.

De winnaar kreeg de bol mee naar huis. Er werden ook rode neuzen, pennen, snoepzakjes en sleutelhangers verkocht. En tot slot geraakte de rosse muntenpot tot aan de deksel gevuld.

De bovenverdieping van deze Rode Neuzen School kreeg onlangs een grondige make-over, met aandacht voor ergonomie en wiebelstoeltjes voor leerlingen die moeilijk stil kunnen zitten. “Daarnaast zal onze speelplaats in de toekomst in vier zones verdeeld worden. We ontwerpen een actiezone (sports) waarin fysieke activiteit centraal staat, er komt een eet- en hangzone (chill) met picknicktafels, loungesets en zitbanken. Daarnaast plannen we plannen een speel- en muziekzone (fun) met pingpongtafels, tafelvoetbaltafels en een dj-booth en voor leerlingen die nood hebben aan een plek waar ze bij overprikkeling tot rust kunnen komen, voorzien we naast de bib een prikkelarme zone (quiet), afgebakend met hagen en natuurlijke schuttingen. Hiermee streven we naar een verbetering van het mentaal, sociaal, fysiek én creatief welzijn van alle leerlingen op onze school.”