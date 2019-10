Rode kist en veel witte bloemen in de rouwkamer van Marieke Vervoort Vanessa Dekeyzer Kristien Bollen

28 oktober 2019

17u06 0 Diest Binnen een uurtje kan je in Hof te Rhode terecht om een laatste groet te brengen aan Marieke ‘Wielemie’ Vervoort. Er wordt alvast veel volk verwacht. De pers mocht al even een kijkje nemen in de rouwkamer. Wij laten jullie al meekijken.

Omdat er heel wat verkeer in de omgeving verwacht wordt, is het verkeer tijdelijk gewijzigd. Zo is een enkele rijrichting ingesteld wanneer je, via het vliegplein, van Schaffen naar Hof te Rhode rijdt. Hof te Rhode is enkel via deze rijrichting bereikbaar. Alle info vind je op de website van de stad.