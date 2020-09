Roba atletiekclub viert twintig jarig bestaan met wedstrijd en jeugdmeeting DDH

06 september 2020

12u12 3 Diest Atletiekclub Roba Regio Oost-Brabant vierde in het weekend van 5 en 6 september hun twintigjarig bestaan. Op zaterdag met een officiële wedstrijd en op zondag met een jongerendag. “We zijn blij dat we onze leden en andere atleten alsnog een wedstrijd kunnen aanbieden want ook zij moesten het lang zonder doen door de coronamaatregelen”.

De club telt net geen 1000 leden en ontstond twintig jaar terug na een fusie van de toenmalige clubs uit Diest, Betekom en Wespelaar. “Sindsdien zijn we één club met drie kernen die een zekere autonomie hebben in hun werking”, zegt Roba voorzitter Dirk Smolders (53).

Dat de club zaterdag alsnog een officiële wedstrijd kon organiseren maakt de voorzitter blij. “Door de coronacrisis konden veel wedstrijden niet doorgaan en daarom besloot de atletiekliga recent dat kleiner meetings alsnog mochten worden georganiseerd, wij zijn daar gretig op ingegaan. Je merkt dat de atleten het wedstrijdelement hebben gemist en dat het hen deugd doet”.

20% bleef weg na de lockdown

Volgens Roba jeugdcoördinator in Betekom Paul Van den Bergh (64) ondervinden ze nog altijd hinder van de coronacrisis. “Ik spreek nu over de kern in Betekom maar sinds we daar heropgestart zijn, iets wat trouwens in fases verliep waarbij telkens één groep meer kon komen trainen, bleven toch zo’n 20% van onze leden weg. Of ze nog terugkomen kan ik niet inschatten. Anderzijds hebben we ook al veel nieuwe mensen die aansluiten. Het is een attractieve sport en ik merk dat veel jongeren er interesse voor hebben, dat stemt mij gelukkig”.

Veel talent in huis

De Roba atletiekclub staat op wedstrijden meer dan haar mannetje en kan rekenen op heel wat talent. “We hebben hier best wel wat toppers. Inge Bellemans bijvoorbeeld is een sterke concurrente op de 100 meter horde. Haar 13.82 seconden is de vijfde beste tijd in ons land. Ook Belgisch kampioene discuswerpen Katelijne Lyssens is er eentje van bij ons, net als Nina Lauwaart die op 4 september het uurrecord scherper stelde en 17,315 km aflegde. Sitske Lechant is dan weer top in het speerwerpen. Vandaag eindigde ze tweede met een worp die net één centimeter minder ver was dan die van de concurrentie uit Gent”, glundert Smolders.

Het verjaardagsweekend sluit de club zondag af met een jeugdmeeting. “Daar testen we een nieuw concept voor de kleinsten. In plaats van individueel tegen elkaar te strijden, nemen ze het in teams tegen mekaar op”.

Roba slaagde er tenslotte ook in om de Crosscup, zeg maar het kampioenschap van Vlaanderen en het Belgisch kampioenschap voor atleten met een handicap, op 14 februari 2021 naar Diest te halen.