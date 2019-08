Ring rond Diest grotendeels afgewerkt voor het nieuwe schooljaar Vanessa Dekeyzer

29 augustus 2019

11u00 0 Diest De vernieuwingen op de ring rond Diest naderen hun ontknoping. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt de asfaltvernieuwingen tussen de Hasseltse Poort en de kapel op de Delphine Alenuslaan nog voor het nieuwe schooljaar af.

De vernieuwing van de Omer Vanaudenhovelaan neemt iets meer tijd in dan gepland. Verkeer kan er vanaf maandag 2 september wel opnieuw in beide richtingen rijden, terwijl de aannemer de laatste aanpassingen uitvoert. Belangrijk: vanavond en de nacht van 29 op 30 augustus wordt de Omer Vanaudenhovelaan afgesloten tussen de Schaffensestraat en het Sint-Jansplein.

“Tussen maandag 2 en vrijdag 13 september voeren we de laatste aanpassingen uit aan het fietspad en aan de loop van de Begijnebeek”, klinkt het bij AWV. “Deze laatste werken gebeuren enkel buiten de spitsuren, tussen 9 en 15 uur. Een korte werfzone aan de binnenzijde van de ring schuift dag per dag op. Autoverkeer in beide richtingen kan deze werken beurtelings passeren, met tijdelijke verkeerslichten.”

Bussen van De Lijn volgen vanaf vrijdag 30 augustus opnieuw hun vertrouwde routes. Bushaltes ‘Atheneum’, ‘Euro Shoe’, ‘Stadion’ en ‘Sint-Jansplein’ worden opnieuw bediend aan beide zijden van de R26. Door de aanpassingen aan de Begijnenbeek wandelen voetgangers en rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe, brede fietspad aan de buitenzijde van de ringweg (zijde Halve Maan).