Rijgedrag verraad shoppende dames uit Rotselaar en Maasmechelen Kristien Bollen

03 april 2020

13u00 6 Diest In De Fabrieksstraat in Diest ging een interventieploeg donderdag rond 20 uur over tot controle van een voertuig met drie inzittenden, naar aanleiding van het rijgedrag.

De inzittenden kwamen van Rotselaar om in Diest aankopen te doen in de Carrefour. In het voertuig zat een 53-jarige vrouw uit Rotselaar (bestuurster), een 28-jarige vrouw uit Maasmechelen en een klein kindje. De dames kregen een pv wegens het samenscholingsverbod.